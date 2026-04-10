BIST 13.826
DOLAR 44,69
EURO 52,25
ALTIN 6.824,34
HABER /  EKONOMİ

MediaMarkt'ta, yenilenmiş akıllı telefon satışları son iki ayda 2 kat arttı

MediaMarkt Türkiye'de yenilenmiş akıllı telefon satışları, son iki ayda geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artış gösterdi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüketici elektroniğinde değişen alışkanlıklar, bütçe dostu ve çevreye duyarlı bir alternatif sunan yenilenmiş cihazlara olan ilgiyi artırıyor.

MediaMarkt Türkiye verilerine göre yenilenmiş akıllı telefonlara olan talepte son 2 ayda önemli bir büyüme ivmesi yakalandı.

Bugüne dek 250 bin eski cihazı ekonomiye kazandıran MediaMarkt'ın müşterileriyle buluşturduğu yenilenmiş cihaz sayısı 52 bin 500'e ulaştı.

Yenilenmiş telefon satışları, 2025 mali yılı satış ortalaması baz alındığında, son iki ayda geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artarak güçlü bir ivme kazandı.

Son dönemde özellikle akıllı telefonlara artan talep, yenilenmiş cihaz pazarının hızla büyüdüğünü ortaya koyuyor. Türkiye'de her yıl milyonlarca ikinci el telefonun el değiştirdiği süreçte, garantili ve güvenilir yenilenmiş cihazlara olan ilginin daha da artması bekleniyor.

MediaMarkt Türkiye, geri alım (buyback) ve yenileme hizmetleriyle tüketicilerin cihazlarını daha kolay şekilde değerlendirmesine olanak tanırken, eski cihazları BTK onaylı, TSE denetimli merkezlerde yenileterek 12 ay garantili şekilde kullanıcılarla buluşturuyor.

Bu sayede teknolojiye erişimi kolaylaştıran şirket, aynı zamanda döngüsel ekonomiye de katkı sağlıyor.

