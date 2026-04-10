Fragman ortalığı karıştırdı!Taşacak Bu Deniz’in Fatih Furtuna’sını kim oynayacak?

FATİH FURTUNA KİM OLACAK?

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanında Fatih Furtuna'nın diziye dahil olduğu görüldü. Taşacak Bu Deniz dizisinde Zarife Furtuna'nın geçtiğimiz bölümlerde '3 çocuğumun üzerine yemin ederim' sözlerinin üzerine Oruç ve İso dışında bir çocuğu daha olduğu izleyiciye aktarılmıştı. Son fragmana kadar adından hiç bahsedilmeyen Fatih Furtuna artık geliyor. Zarife'nin gizemli oğlunun cuma günü ekrana gelecek 24. Bölümde gözükmesi ve hikayeye dahil olması bekleniyor. Yayınlanan Taşacak Bu Deniz 24. Bölüm 2. Fragmanında Oruç'un siyah bir arabayı görünce "Fatih Furtuna" dediği duyuluyor. Dizide Fatih Furtuna isminin geçmesi de geçmişe dair sırların gün yüzüne çıkacağının sinyalini veriyor.