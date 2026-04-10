Fragman ortalığı karıştırdı!Taşacak Bu Deniz’in Fatih Furtuna’sını kim oynayacak?
TRT 1’de ekranlara gelen ve geniş izleyici kitlesine ulaşan dizinin yeni bölümünde heyecan daha da artıyor. Yayınlanan son fragmanda gerilim dozunun yükseldiği görülürken, Oruç ve İso’nun kardeşi Fatih Furtuna isminin anılması dikkat çekti.
Yeni tanıtımın ardından sosyal medyada dizinin 24. bölümüyle ilgili yorumlar peş peşe geldi. Özellikle Fatih Furtuna karakterinin hikâyeye nasıl dahil olacağı ve yeni bölümde olayların hangi noktaya taşınacağı en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Fatih Furtuna kim olacak? İşte Fatih Furtuna olabilecek oyuncular…
Taşacak Bu Deniz dizisinin 24. bölüm 2. fragmanında yer alan bir sahne, izleyicilerin dikkatini çekti. Furtunalılar ile Koçari arasında tansiyonun yükseldiği anlarda ekrana gelen pikabı gören Oruç’un “Fatih Furtuna” demesi, yeni karakterle ilgili merakı artırdı. Fragmanın ardından sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri de “Fatih Furtuna kim olacak?” sorusu oldu.
Yeni bölüm öncesi seyirciler, Fatih Furtuna karakterinin hikâyeye nasıl dahil olacağını araştırmaya başladı. Karakterin, hangi oyuncu tarafından canlandırılacağı ve ilk kez ne zaman ekrana geleceği şimdiden merak konusu haline geldi. Dizide dengeleri değiştirebilecek Fatih Furtuna’nın kim olacağına dair bir isim ise diziyi izleyenler tarafından öne çıkırıldı.
FATİH FURTUNA KİM OLACAK?
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanında Fatih Furtuna'nın diziye dahil olduğu görüldü. Taşacak Bu Deniz dizisinde Zarife Furtuna'nın geçtiğimiz bölümlerde '3 çocuğumun üzerine yemin ederim' sözlerinin üzerine Oruç ve İso dışında bir çocuğu daha olduğu izleyiciye aktarılmıştı. Son fragmana kadar adından hiç bahsedilmeyen Fatih Furtuna artık geliyor. Zarife'nin gizemli oğlunun cuma günü ekrana gelecek 24. Bölümde gözükmesi ve hikayeye dahil olması bekleniyor. Yayınlanan Taşacak Bu Deniz 24. Bölüm 2. Fragmanında Oruç'un siyah bir arabayı görünce "Fatih Furtuna" dediği duyuluyor. Dizide Fatih Furtuna isminin geçmesi de geçmişe dair sırların gün yüzüne çıkacağının sinyalini veriyor.