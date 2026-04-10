Seda Sayan'dan nikah itirafı! Sözleri herkesi şoke etti
Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile evliliğine dair yaptığı samimi itirafla gündem oldu. Ünlü sanatçı, ilişkilerinin çok hızlı geliştiğini ve eşinin kendini bir anda nikah masasında bulduğunu söyledi.
Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile 2022 nisan ayında Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti.Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yapmıştı. Her fırsatta eşi Çağlar Ökten'e aşkını ilan eden ünlü sanatçı, son yaptığı açıklamayla güldürdü.
Seda Sayan, ilişkilerinin uzun bir flört dönemine dayanmadığını açıkladı. Ünlü isim, tanıştıktan kısa süre sonra evlenme kararı aldıklarını söyledi.
"ADAM KENDİNİ BİR ANDA NİKAH MASASINDA BULDU"
Sayan, evliliği ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
Benimle hemen evlenmen lazım dedim. Yürümedim, koştum. Adam kendini bir anda nikah masasında buldu. "Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'in evliliği uzun süre konuşulmuştu. İkilinin arasındaki 25 yaş farkı sevenleri tarafından eleştiriye neden olmuştu.