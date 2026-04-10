Erhan Afyoncu: Türk SİHA'ları, Mete'nin ıslık çalan okları ve Fatih'in toplarının yeni versiyonudur

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü ve Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Türkler, yapıp kullandıkları silahlı insansız hava araçlarıyla savaşın şeklini değiştirip yeni savaş konsepti haline getiren bir millet oldu. Savaş tarihinin gidişatı, silahlı insansız hava araçlarıyla değişti." dedi.

Abone ol

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Afyoncu, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) tarafından düzenlenen "Rektörler Konferansları" programı kapsamında "Türkler" başlıklı bir sunum yaptı.

Türk tarihinin derinliklerinden modern savunma teknolojilerine uzanan kapsamlı bir analiz sunan Afyoncu, Türklerin tarihi devamlılıklarını ve tarihte kurdukları önemli devletleri haritalarıyla anlattı.

"Savaş tarihinin gidişatı, silahlı insansız hava araçlarıyla değişti"

Afyoncu, Türk savunma sanayisinin başarısına işaret ederek, "Türkler, yapıp kullandıkları silahlı insansız hava araçlarıyla savaşın şeklini değiştirip yeni savaş konsepti haline getiren bir millet oldu. Savaş tarihinin gidişatı, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) değişti, ilk kullanan biz olduk. Türk SİHA'ları, Mete'nin kullandığı ıslık çalan oklar ve Fatih'in toplarının yeni versiyonudur." diye konuştu.

Türkler bugün 250 milyonluk nüfusla dünya sahnesinde

Türk dünyasının artan nüfusu ve güçlenen yapısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Afyoncu, Türklerin, bugün 7 bağımsız Türk devlet ve 250 milyonluk nüfusla dünyada hüküm sürdüğünü belirtti.

Kırgız isminin yaşayan en eski Türk boyu olduğunu hatırlatan Afyoncu, Türk devletlerinin gelişiminin ve nüfus artışının tüm bölge için umut verici olduğunu söyledi.

"Yaşama gücü" yüksek toplumlar ayakta kalabilecek

Gazze'de 7 Ekim 2023'te yaşananlar üzerinden geleceğe dair uyarılarda bulunan Afyoncu, hiçbir değer ve kuralın kalmadığı devletlerin ve milletlerin akıbetinin belirsizleştiği bir döneme girildiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Tek başına hareket eden milletlerin ve devletlerin tarih sahnesinden silinebileceği bir dönemdeyiz. Gelecekte ancak güçlü ittifaklar kuran, savunma sanayiinde kendi silahını üreten, bükülmez elitleri ve 'yaşama gücü yüksek' toplumlar ayakta kalabilecektir. Türkler, 'yaşama gücü yüksek' bir millettir. Devlet adamlarımız ve aydınlarımız, dimdik ayakta durup sadece milli menfaatlere hizmet etmesi lazım."

Programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, KKTC Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir, Kırgız Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, Türk diplomatlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.