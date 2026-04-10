Galatasaray'da köstebek avı! Okan Buruk'un sözleri sonrası harekete geçildi yönetimden flaş talep
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe karşılaşmasının ardından "Galatasaray'a karşı büyük bir hainlik yapılıyor" demişti. Buruk, müsabakalardan önce kadrolarının basına sızdırıldığını söylemişti. Buruk'un sözleri sonrası sarı-kırmızılı yönetimin harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...
Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etmişti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a karşı büyük bir hainlik yapılıyor" deyip, müsabakalardan önce kadrolarının basına sızdırıldığını söylemişti. Yönetim konuyla ilgili harekete geçti.
Galatasaray'da maçlardan önce kamuoyuna sızdırılan kadrolarla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma baslatılıyor. Göztepe maçının taktik idmanını seyreden herkes incelenecek.
Okan Buruk'tan yönetimden flaş talep
Futbolcularının kadroyu sızdırma ihtimalini göz ardı etmeyen ancak bunu düşük bir ihtimal olarak değerlendiren Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede bütün kamera kayıtlarının incelenmesini istedi.
Salı günü Kemerburgaz'da gerçekleştirilen son idmanı kimlerin takip ettiğine bakılacak. Ayrıca bazı idmanlarda kullanılan drone görüntülerine de başvurulacak.