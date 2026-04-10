Kadıköy'de yıldız yağmuru! Sadettin Saran çitayı arşa çıkardı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transferde büyük oynamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, yıldız isimlerle kadroyu güçlendirmek için düğmeye bastığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin Goretzka, Guirassy ve Brandt gibi dünya yıldızlarını transfer listesine aldığı, Alman pazarına yönelerek yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedeflediği belirtildi.

HEDEF ALMAN EKOLÜ

Geçtiğimiz sezon teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco’yu getiren ve sportif direktörlüğe Devin Özek’i emanet eden Fenerbahçe, transferde de rotasını Almanya’ya çevirdi. Yönetimin, Alman futbol pazarına ağırlık vereceği belirtildi.

GORETZKA İÇİN YOĞUN MESAİ

Orta sahaya yapılacak takviyede ilk hedefin Bayern Münih’in yıldızı Leon Goretzka olduğu ifade edildi. Sözleşmesi sona yaklaşan tecrübeli oyuncu için Devin Özek ve yönetimin yoğun bir çalışma yürüttüğü aktarıldı.

GUIRASSY VE BRANDT LİSTEDE

Fenerbahçe’nin Borussia Dortmund’dan Serhou Guirassy için de ciddi bir girişimde bulunduğu ve 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. Ayrıca Julian Brandt’ın da listede yer aldığı belirtildi.

STOPERE LEITE HAMLESİ

Savunma hattı için ise Union Berlin forması giyen Diogo Leite gündeme geldi. Portekizli stoperin sezon sonunda bedelsiz olarak transfer edilebileceği ifade edildi.

