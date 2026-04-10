Romanya'da Mircea Lucescu için cenaze töreni düzenlendi

Tedavi gördüğü hastanede 7 Nisan'da hayatını kaybeden Mircea Lucescu için Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Saint Elefterie Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Galatasaray ve Beşiktaş yöneticileri, dünyaca ünlü teknik direktörü son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

80 yaşında vefat eden Mircea Lucescu için Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Saint Elefterie Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Lucescu'nun cenazesi yaklaşık 2 saat süren törenin ardından Bükreş'teki bulunan Bellu Mezarlığı'na defnedildi. Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu törende uzun süre tabutun beklerken, taziyeleri kabul etti.

Türkiye'den birçok yönetici, Rumen futbolunun efsane ismini son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban ve Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş, Lucescu'nun cenaze törenine katıldı.

Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcuları Bülent Korkmaz ve Hakan Ünsal'ın yanı sıra Rumen efsane Gheorghe Hagi de törene katıldı.

Lucescu yönetimindeki Romanya Milli Takımı, İstanbul'da 26 Mart'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu. Lucescu, 29 Mart'ta kampta fenalaşmış, bu tarihten hayatını kaybedene kadar hastanede tedavi görmüştü. Romanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan'da Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.