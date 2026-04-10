Romanya'da Mircea Lucescu için cenaze töreni düzenlendi

Tedavi gördüğü hastanede 7 Nisan'da hayatını kaybeden Mircea Lucescu için Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Saint Elefterie Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Galatasaray ve Beşiktaş yöneticileri, dünyaca ünlü teknik direktörü son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

80 yaşında vefat eden Mircea Lucescu için Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Saint Elefterie Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Lucescu'nun cenazesi yaklaşık 2 saat süren törenin ardından Bükreş'teki bulunan Bellu Mezarlığı'na defnedildi. Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu törende uzun süre tabutun beklerken, taziyeleri kabul etti.

Türkiye'den birçok yönetici, Rumen futbolunun efsane ismini son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban ve Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş, Lucescu'nun cenaze törenine katıldı.

Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcuları Bülent Korkmaz ve Hakan Ünsal'ın yanı sıra Rumen efsane Gheorghe Hagi de törene katıldı.

Lucescu yönetimindeki Romanya Milli Takımı, İstanbul'da 26 Mart'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu. Lucescu, 29 Mart'ta kampta fenalaşmış, bu tarihten hayatını kaybedene kadar hastanede tedavi görmüştü. Romanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan'da Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Trabzonspor'da Onuachu depremi! Kadrodan çıkarıldığı duyuruldu
Juventus yönetiminden teknik direktör Spalletti kararı
Kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 45 suçlu ülkeye getirildi
Ray Sigorta'dan trafikte yenilikçi ürün
Leyla Aydemir davası: Duruşmalara katılmayan anne hakkında zorla getirme kararı
Öldürülen Genelkurmay Başkanı Musavi'nin son notu ortaya çıktı!
Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü'nün 10'uncusu Şilili bilim insanına verildi
Ankara Valiliğinden zirai don uyarısı
CHP lideri Özgür Özel'den ara seçim açıklaması
Kadıköy'de yıldız yağmuru! Sadettin Saran çitayı arşa çıkardı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var
ABD-İran görüşmelerinin olacağı İslamabad'a kırmızı alarm!
