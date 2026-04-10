Arçelik ve Beko yetkili satıcıları İstanbul'da buluştu

Türkiye genelindeki yaklaşık 1500 Arçelik ve Beko yetkili satıcısı, İstanbul'daki Trade Show 2026 etkinliğinde bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, perakende ekosistemine yaptığı yatırımlarla sürdürülebilir büyüme odağındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Şirket, söz konusu çalışmalar kapsamında, İstanbul'da "Gerçekliğin Yeni Ritmi" temasıyla düzenlediği Trade Show 2026 etkinliğinde Türkiye'den yetkili satıcılarını bir araya getirdi.

Bu yıl 10'uncusu gerçekleşen, Arçelik ve Beko'nun yaklaşık 1500 yetkili satıcının buluştuğu etkinliğe, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, Arçelik Satış Kıdemli Direktörü Benay Bakışkan, Beko Satış Kıdemli Direktörü Atilla Okan ve Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi ile iki markanın üst düzey yöneticileri katıldı.

Organizasyonda şirket, 13 ülkeye yayılan AR-GE altyapısı ve küresel inovasyon ekosistemiyle geliştirdiği yeni nesil ürün ve teknolojilerini yetkili satıcılarla paylaştı. Akıllı ve bağlantılı yaşam, enerji verimliliği, performans, kullanıcı deneyimi ve sürdürülebilirlik odağındaki yeni tasarım ve çözümler, tüketiciye sunulan değer çerçevesinde aktarıldı.

Yetkili satıcılar, ürün sorumlularının yönlendirmeleriyle yaşam alanlarına entegre kurgulanan ürünleri interaktif atölyeler aracılığıyla birebir deneyimleme fırsatı bulurken, şirket de gelecek dönem ürün stratejisini paylaştı.

Şirket, "Nespresso", "Foreo" ve "Karcher" ile kurduğu işbirlikleri kapsamında iki markanın mağazalarında satışa sunulacak ürünleri de organizasyonda tanıttı.

Yetkili satıcıların gelişimine ilişkin oturumlar düzenlendi

Organizasyon kapsamında, yetkili satıcıların gelişimini desteklemek amacıyla ürün bilgisi, satış becerileri, perakende ve müşteri deneyimi odağında oturumlar gerçekleştirildi.

Programın "İyi Kaptan Fırtınalı Denizde Belli Olur" başlıklı oturumunda, ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, değişen küresel ve yerel ekonomik dinamikler ışığında perakendenin dönüşümünü değerlendirdi.

Teknoloji, veri ve yapay zeka destekli yeni nesil iş modelleriyle deneyim odaklı perakendenin geleceğine ilişkin öngörülerini paylaşan Alkin, katılımcılara içgörüler sundu.

Organizasyonda şirketin teknolojik gücünün tüketicilerle buluşmasında yetkili satıcı ağının rolünün altı çizildi. Türkiye genelinde 3 bini aşkın yetkili satıcı ve yaklaşık 600 yetkili servisten oluşan yapının, şirketin hem tüketiciyle kurduğu bağın hem de hizmet modelinin temelini oluşturduğu vurgulandı.

Etkinlik kapsamında ayrıca 20, 30, 40 ve 45 yıl boyunca şirket bünyesinde hizmet veren yetkili satıcıların kıdemlerine göre ödüllendirildiği "Bayi Hizmet Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Muhabir:Oktay Özdemir