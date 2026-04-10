Cüneyt Özdemir Özgür Özel için söyledi Fatih Altaylı küplere bindi

Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında fark olmadığını söyleyen gazeteci Cüneyt Özdemir'e tepki gösterdi. Altaylı, "Özgür Özel, benim gördüğüm en çalışkan CHP genel başkanı. Bülent Ecevit’ten bile çalışkan.” yanıtını verdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında herhangi bir fark olmadığı iddiası polemik konusu oldu.

Muhaheletin yapısal değişimden ziyade benzer söylemler üzerinden devam ettiğini söyleyen Özdemir, muhalefetin yeni bir siyaset tarzına ihtiyaç olduğu görüşünde.

Özdemir, kendi YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Şu an Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir fark var mı? İnanın yok. Al Özel’i otobüsün üstünden, koy Kılıçdaroğlu’nu, o da aynı şekilde yapar.”

Bu sözler, gazeteci Fatih Altaylı’nın sert tepkisine yol açtı. Altaylı, Cüneyt Özdemir’i “çok ciddi bir haksızlığa imza atmakla” suçladı ve bu değerlendirmeyi bir siyasetçiye yapılmış en büyük haksızlıklardan biri olarak nitelendirdi.

Altaylı, şu ifadelerle Özgür Özel’i savundu:

“Cüneyt Özdemir çok ciddi bir haksızlığa imza attı ve Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında hiçbir fark olmadığını yazdı.

Bu bence bir siyasetçiye yapılmış en büyük haksızlıklar sıralamasında ilk beşe girecek kadar büyük bir haksızlık.

Aralarında her şeyden önce çok ciddi bir çalışkanlık farkı var. Özgür Özel, benim gördüğüm en çalışkan CHP genel başkanı. Bülent Ecevit’ten bile çalışkan.”

