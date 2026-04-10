Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edildi: Kendine kulüp bul!

Fenerbahçe’de büyük beklentilerle geldiği sezonda rotasyona giremeyen Oğuz Aydın için karar verildi. Sadece 12 dakika süre bulan Aydın'ın kulüp bulması istendi.

Oğuz Aydın, 2024 yaz transfer döneminde Fenerbahçe tarafından Alanyaspor’dan kadroya katılırken büyük beklentilerle gündeme gelmişti. Sarı-lacivertliler, o dönemde oyuncu için Galatasaray ile de rekabet yaşamış ve transferde gülen taraf olmuştu. Sezonun ilerleyen bölümünde 25 yaşındaki kanat oyuncusunun performansı, beklentilerin altında kaldı. Teknik heyetin planlamasında geri planda kalan Oğuz Aydın, forma şansı bulmakta zorlanarak rotasyonda kendine yer açamadı.

2026 yılı itibarıyla sahada daha da az görülen oyuncu, yeni yılda yalnızca iki karşılaşmada görev aldı. Toplamda sadece 12 dakika sahada kalan Oğuz Aydın, Samsunspor karşısında 1 dakika, Fatih Karagümrük maçında ise 11 dakika süre buldu.

Fenerbahçe yönetiminin Oğuz Aydın ile yola devam etmeyeceği bilinirken kendine kulüp bulması yönünde istekte bulunduğu da öğrenildi.