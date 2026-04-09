BIST 13.673
DOLAR 44,59
EURO 52,20
ALTIN 6.797,34
HABER /  MEDYA

Gassal dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu

Gassal dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu

TRT’nin dijital platformu tabii’nin kısa sürede fenomen haline gelen orijinal yapımı "Gassal", üçüncü sezonu için geri sayıma geçti. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından duyurulan yeni sezon tarihi, dizinin sadık izleyici kitlesinde büyük heyecan yarattı.

Abone ol

Dijital içerik kütüphanesine derinlikli karakter analizleri ve farklı anlatım diliyle katkı sağlayan Gassal, yeni sezona dair ilk müjdeyi aldı. Başrollerinde sergiledikleri performansla büyük beğeni toplayan Ahmet Kural ve Hande Soral’ı yeniden bir araya getiren yapım, "Gassal Baki"nin içsel yolculuğuna odaklanmaya devam edecek.

"KALABALIKLAR İÇİNDE BİR YALNIZLIK HİKAYESİ"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, dizinin yeni sezonuna dair duygusal bir tema çizdi. Sobacı, Gassal Baki karakterinin hikayesinin taşıdığı anlamsal yüke dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sen kalabalıklar içinde olsan dahi yalnız kalırsın. İzleyicimizin kalbinde yer edinen Gassal Baki'nin hikayesi yalnızlığıyla, çocukluğuyla ve hayalleriyle devam ediyor. Yeni sezonu merakla beklenen tabii orijinal dizimiz Gassal, 3. sezonuyla 10 Nisan'da tabii’de!"

TRT
ÖNCEKİ HABERLER
WSJ: Trump’ın İran’da “zafer” ilanı Washington’da endişe yarattı
Gazze’de can kaybı 72 bin 317’ye yükseldi
İstanbul’da sağlıkta dijital dönüşüm: 'Hastanem Temiz' uygulaması devrede
Joe Kent'in NATO iddiası gündem oldu olası İsrail-Türkiye çatışmasında...
İki otomobil çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Kayseri'de trafikte kavga amaçlı araçlarından inen sürücü ve yolculara 900 bin lira ceza
Hakan Kayaman, D&R’ın yeni genel müdürü oldu
Suzuki Vitara ve S-Cross yeni donanım seviyesi ekledi fiyatı belli oldu
Bursa Büyükşehir başkanlığı AK Parti'ye geçti! İşte belediye meclisi oylama sonuçları
Trump’ın 'medeniyet yok olacak' sözlerine tepki gösteren ünlü oyuncuya Beyaz Saray'dan yanıt
ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi? New York Times gizli toplantıyı deşifre etti
HAVELSAN'ın İtalya'daki işbirliği üretime dönüştü