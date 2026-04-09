Gassal dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu

TRT’nin dijital platformu tabii’nin kısa sürede fenomen haline gelen orijinal yapımı "Gassal", üçüncü sezonu için geri sayıma geçti. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından duyurulan yeni sezon tarihi, dizinin sadık izleyici kitlesinde büyük heyecan yarattı.

Dijital içerik kütüphanesine derinlikli karakter analizleri ve farklı anlatım diliyle katkı sağlayan Gassal, yeni sezona dair ilk müjdeyi aldı. Başrollerinde sergiledikleri performansla büyük beğeni toplayan Ahmet Kural ve Hande Soral’ı yeniden bir araya getiren yapım, "Gassal Baki"nin içsel yolculuğuna odaklanmaya devam edecek.

"KALABALIKLAR İÇİNDE BİR YALNIZLIK HİKAYESİ"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, dizinin yeni sezonuna dair duygusal bir tema çizdi. Sobacı, Gassal Baki karakterinin hikayesinin taşıdığı anlamsal yüke dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sen kalabalıklar içinde olsan dahi yalnız kalırsın. İzleyicimizin kalbinde yer edinen Gassal Baki'nin hikayesi yalnızlığıyla, çocukluğuyla ve hayalleriyle devam ediyor. Yeni sezonu merakla beklenen tabii orijinal dizimiz Gassal, 3. sezonuyla 10 Nisan'da tabii’de!"