Kale Grubu'nun "Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi"ne başvurular başladı

Kale Grubu’nun ‘İyi Bak Dünyana’ yaklaşımıyla hayata geçirdiği Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi: Sosyal Girişimcilik Programı için başvurular başladı. 18–25 yaş arası üniversite öğrencilerine açık olarak tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek programa son başvuru tarihi 22 Nisan 2026. Başvurular, ibrahimbodurodulleri.com platformu üzerinden kabul ediliyor.

Gençlerin sosyal girişimcilik alanını deneyimleyerek öğrenmesine odaklanan program; birlikte düşünmeye, birlikte üretmeye ve birlikte dönüştürmeye dayalı bir gelişim süreci sunuyor. Türkiye genelinden seçilecek 50 üniversite öğrencisiyle hayata geçirilecek programa, bireysel ya da ekip olarak başvuru yapılabiliyor.

Kale Grubu’nun uzun yıllardır sürdürdüğü sosyal etki yaklaşımının bir uzantısı olan Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi, gençleri sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik ekosistemiyle buluşturmayı amaçlıyor. Katılımcılar bu süreçte yalnızca bilgi edinmekle kalmıyor; aynı zamanda farklı paydaşlarla bağlantı kurarak, fikirlerini somut projelere dönüştürebilecekleri bir gelişim alanına dahil oluyor.

Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi: Sosyal Girişimcilik Programı, Kale Grubu ve Kaleseramik Vakfı’nın (KSV) toplumsal etki vizyonunu; Onarım Atölyesi ve Impact Hub İstanbul’un genç odaklı, kapsayıcı ve kolektif öğrenme yaklaşımıyla bir araya getiriyor. Program kapsamında eğitim süreci Onarım Atölyesi tarafından yürütülürken, ön kuluçka aşaması Impact Hub İstanbul tarafından destekleniyor.

Rana Birden: “Birlikte öğrenen, birlikte üreten bir yolculuk başlatıyoruz”

Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Etki Yatırımları Bölüm Başkanı ve Kaleseramik Vakfı Genel Müdürü Rana Birden, “İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı ile 10 yıldır etki odaklı fikirleri görünür kılıyor, bu alandaki dönüşümü destekliyoruz. Ancak zaman içinde şunu daha net gördük: Bu ekosistemi büyütmenin yolu, gençlerin çok daha erken aşamada sürece dahil olmasından geçiyor. Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi’ni de bu ihtiyaçtan yola çıkarak kurguladık. Amacımız, gençleri sadece izleyen değil, üreten ve katkı sağlayan birer özne olarak bu ekosistemin parçası haline getirmek. Bu yüzden programı bir eğitimden öte, gençlerin birbirinden beslendiği, birlikte düşündüğü ve birlikte ürettiği bir topluluk olarak tasarladık. Gençlerin meselelerle bağ kurabildiği, denemeye alan bulduğu ve fikirlerini birlikte geliştirdiği bir zemin oluştuğunda, etki de doğal olarak derinleşiyor. Biz de bu programla, o alanı açmayı ve gençlerin sosyal etki ekosistemine güçlü bir başlangıç yapmasını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Fikirden projeye: Adım adım gelişim yolculuğu

Programa katılım için daha önce bir girişim deneyimi ya da net bir iş fikri beklenmiyor. Toplumsal bir meseleyi sahiplenmek ve çözüm üretme isteğiyle harekete geçmek programın temel çıkış noktası olarak görülüyor.

Sekiz haftalık program, çevrimiçi eğitimlerle başlıyor ve katılımcılar, sosyal girişimcilik, liderlik ve proje geliştirme başlıklarında kapsamlı bir içerikle buluşuyor. Eğitim sürecini ideathon takip ediyor. Ardından katılımcılar, fikirlerini sunum aşamasında geliştirirken; iki ay süren ön kuluçka programıyla projelerini olgunlaştırma fırsatı buluyor.

Program kapsamında sekiz haftalık eğitim süreci 11 Mayıs – 29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimlerin ardından 6–10 Temmuz tarihlerinde ideathon ve sunum aşaması olacak. 13 Temmuz – 16 Ekim tarihleri arasında devam edecek ön kuluçka programının ardından süreç, 26–30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Demo Day ile tamamlanacak.

Ekosistemin öncü isimleriyle etkileşim

Katılımcılar için bu program, salt bir eğitim müfredatının ötesinde; sosyal girişimcilik, etki yatırımları ve dönüşüm liderliği ekosisteminin öncü isimleriyle yan yana öğrenme ve birlikte üretme fırsatı sunuyor.

Süreç, Dr. Uygar Özesmi, Can Atacık, Elif Atmaca, Mine Ekinci ve Arnas Akbaş gibi alanında fark yaratan uygulayıcıların deneyimleriyle zenginleşecek. Farklı disiplinlerden gelen isimler, gençlerin gerçek saha tecrübesiyle buluşmasını sağlayacak.

Akademi katılımcıları için sürecin en heyecan verici duraklarından biri de 12 Haziran’da gerçekleştirilecek İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Töreni olacak. Gençler, sosyal girişimcilik dünyasının en büyük buluşmasına tanıklık etme ve ekosistemin öncü isimleriyle yüz yüze gelme fırsatı yakalayacak.

Girişim desteği ve İBSG finalisti olma şansı

Demo Day’de başarılı bulunan ekiplerden birincilik ödülü kazanan ekip 45.000 TL, ikincilik ödülü kazanan ekip ise 30.000 TL destek almaya hak kazanacak. Aynı zamanda katılımcılar, 2027 yılı İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri’nde (İBSG) Gençlik Kategorisi finalistliği için değerlendirmeye alınarak fikirlerini daha geniş bir etki alanına taşıma fırsatı elde edecek