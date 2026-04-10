ATM'lerde yeni dönem bayramdan sonra başlıyor!

KOMİSYON SORUNU VATANDAŞI ZORLUYOR

Mevcut uygulamada birçok banka günlük para çekme limitini 10 bin TL ile 15 bin TL arasında uyguluyor. Bu limitin üzerine çıkmak isteyen yurttaşlardan ise ek komisyon isteniyor. Bu durum özellikle yüksek miktarda nakit çekmek zorunda kalan vatandaşlar için ek maliyet demek oluyor.

Ekonomistler çözüm olarak yeni banknot basılmasını gündeme koysa da bu konuda henüz resmi bir adım atılmış değil. Bu sebeple kısa vadede çözüm ATM limitlerinin yükseltilmesi olarak görülüyor.

BAYRAM SONRASI YENİ LİMİTLER DEVREYE GİRECEK

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre bankalar, Kurban Bayramı öncesinde ATM limitlerini yükseltmeye hazırlanıyor. Bayramın ardından devreye girmesi beklenen yeni sistemle beraber komisyonsuz para çekme limitlerinin önemli ölçüde yükseltilmesi planlanıyor.