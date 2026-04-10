ATM'lerde yeni dönem bayramdan sonra başlıyor!
ATM kullanım standartlarını kökten değiştiriliyor. Ramazan Bayramı boyunca yaşanan yoğunluk, günlük limitlerin güncel ihtiyaçların gerisinde kaldığını gösterdi. Sektör temsilcilerinden gelen bilgilere göre, bayram sonrası yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle nakit çekim limitleri yukarı yönlü güncellenecek. Bu hamleyle hem şubelerdeki yoğunluğun azaltılması hem de vatandaşın nakde erişimindeki engellerin kaldırılması hedefleniyor.
Artan enflasyon ve yükselen nakit ihtiyacı, bankacılık sektöründe yeni bir düzenlemeyi beraberinde getirdi. Özellikle bayram dönemlerinde yükselen nakit talebi sebebiyle ATM’lerde uzun kuyruklar oluşurken, günlük para çekme limitleri de yetersiz kalmaya başladı.
Bankaların bu probleme çözüm olarak ATM limitlerini yükseltmeye hazırlandığı öğrenildi. Bayramın ardından devreye alınması beklenen yeni uygulamayla beraber, ATM’lerden komisyon ödemeden çekilebilecek günlük para limitlerinin yükseltilmesi bekleniyor.
NAKİT İHTİYACI ATM SİSTEMİNİ ZORLUYOR
Son senelerde yüksek enflasyon sebebiyle vatandaşların günlük harcamaları önemli ölçüde yükseldi. En büyük banknot olan 200 TL’nin alım gücünün düşmesi, özellikle yüksek tutarlı ödemelerde nakit ihtiyacını yükseltti.
Bu durum ATM’ler tarafından gerçekleşen para çekimlerinde limit sorununu daha da artırdı. Özellikle bayram gibi yoğun dönemlerde vatandaşlar günlük limitlere takıldığı için mağduriyet yaşayabiliyor. ATM önlerinde meydana gelen uzun kuyruklar, mevcut limitlerin yetersiz kaldığını gösteriyor.
KOMİSYON SORUNU VATANDAŞI ZORLUYOR
Mevcut uygulamada birçok banka günlük para çekme limitini 10 bin TL ile 15 bin TL arasında uyguluyor. Bu limitin üzerine çıkmak isteyen yurttaşlardan ise ek komisyon isteniyor. Bu durum özellikle yüksek miktarda nakit çekmek zorunda kalan vatandaşlar için ek maliyet demek oluyor.
Ekonomistler çözüm olarak yeni banknot basılmasını gündeme koysa da bu konuda henüz resmi bir adım atılmış değil. Bu sebeple kısa vadede çözüm ATM limitlerinin yükseltilmesi olarak görülüyor.
BAYRAM SONRASI YENİ LİMİTLER DEVREYE GİRECEK
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre bankalar, Kurban Bayramı öncesinde ATM limitlerini yükseltmeye hazırlanıyor. Bayramın ardından devreye girmesi beklenen yeni sistemle beraber komisyonsuz para çekme limitlerinin önemli ölçüde yükseltilmesi planlanıyor.
YENİ SİSTEMLE RAHATLAMA BEKLENİYOR
ATM limitlerinde gerçekleşecek güncellemenin hem vatandaşların nakit erişimini kolaylaştırması hem de ATM’lerde yaşanan yoğunluğu azaltması bekleniyor. Özellikle bayram dönemlerinde yükselen nakit talebine karşı alınan bu önlem, günlük hayatı doğrudan etkileyen önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor. Bankaların kısa süre içinde yeni limitleri resmi olarak duyurması ve uygulamanın Türkiye genelinde geçerli olması bekleniyor.