Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü'nün 10'uncusu Şilili bilim insanına verildi

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü'nün 10. yıl kazananı, Şili Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme Bölümü'nden biyokimyager Maria Elsa Pando San Martin oldu.

Bilim dünyasından ulusal ve uluslararası isimlerin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen törende San Martin, ödülünü Sabri Ülker Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker'in elinden aldı.

San Martin liderliğindeki projede, tarımsal bir yan ürün olan patates kabuklarından elde edilen nişasta kullanılarak, özellikle yutma güçlüğü çeken ileri yaştaki bireyler için ağızda hızla dağılan ve yüksek emilim sağlayan yenilikçi bir Vitamin B12 taşıyıcı sistemi geliştirildi.

Sabri Ülker Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ülker, törende yaptığı konuşmada, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunların giderek karmaşık hale geldiğini belirterek, gıda, beslenme, sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi alanlarında bilime her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ülker, programın farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getiren küresel bir etkileşim alanına dönüştüğünü ve bilimin insan hayatına dokunduğu yerde değer kazandığını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"10 yıl önce küçük bir adım attık. Bugün o adım dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını buluşturan bir yapıya dönüştü. Bu ödül artık sadece bir ödül değil, fikirlerin buluştuğu, işbirliklerinin doğduğu, bilimin birlikte üretildiği bir platform. Artık programımız farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getiren küresel bir etkileşim alanı. Çünkü biliyoruz ki geleceği kimse tek başına inşa edemez. Gelecek birlikte üretenlerin olacak. Bilim varsa umut vardır ve biz o umudu birlikte büyütüyoruz."

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker de bilime ve insanlığa hizmet eden isimleri desteklemekten gurur duyduklarını söyledi.

Kurucu Sabri Ülker'in "Başarının temelinde önce çalışmak, sonra dürüstlük, sonra da kalite gelir." sözünün kurumun iş yapış biçiminin temelini oluşturduğunu aktaran Ülker, şöyle konuştu:

"Ben kendi kuşağımdaki en genç bireydim. Yani en küçük çocuk. Aslında bundan memnundum çünkü bu bana yaramazlık imkanı sağlıyordu. Haşarı değildim ama meraklıydım ve her şeyi denerdim. Şimdi ben neredeyse şirketteki en yaşlıyım. Tabii bu demek ki bizim şirketimiz genç bir organizasyon. Şimdi çok şükür 2000 yılında Sabri Bey'in liderliğinde Yıldız Holding'i kurarak başlattığımız kurumsallaşmayla Sabri Ülker Vakfı'nda da Sabri Ülker'in torunları iş başında. Meryem ve Yahya Ülker'e teşekkür eder, başarılar dilerim."

Atık patatesle döngüsel ekonomiye katkı

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü'nün sahibi San Martin de ödül kazanan çalışmasının bilimsel bilginin insan hayatına doğrudan dokunan çözümlere dönüşebileceğinin kanıtı olduğunu belirtti.

Sağlık ve sürdürülebilirliği birlikte ele alan yaklaşımların geleceğin beslenme ve halk sağlığı çözümlerinde belirleyici olacağını kaydeden San Martin, "Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü'nün küresel ölçekte genişleyerek farklı coğrafyalardan araştırmaları görünür kılması ve araştırmamın da bu platformda takdir edilmesi benim için büyük bir mutluluk ve onur." dedi.

Kariyeri boyunca çok disiplinli projelerde görev alan San Martin'in araştırması, gıda sanayisinde atık olarak değerlendirilen patates kabuklarından elde edilen özel nişastanın biyomedikal ürüne dönüştürülerek döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir beslenme hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

San Martin, vitamin B12 için geliştirdiği ODF sistemiyle OPENICS 2024 Sağlık ve İnovasyon Ödülü'nü de kazandı.

Omega‑3 türevlerinin süperkritik karbondioksit koşullarında yapılandırılması üzerine ulusal bir patenti bulunan San Martin, yeni nesil antioksidan lipid teknolojilerine de önemli katkılarda bulundu.

Son 5 yıl içinde uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış 10'dan fazla bilimsel makalesi bulunan San Martin'in araştırma alanları arasında EPA/DHA'dan zengin lipidler, nar kabuğu polifenolleri ve nörodejenerasyon yer alıyor.

Muhabir:Sibel Morrow