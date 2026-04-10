CHP lideri Özgür Özel'den ara seçim açıklaması

Anadolu Ajansı
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ara seçim Meclis'in görevidir, anayasal zorunluluktur. Bu konuda Meclis Başkanı'na da Meclis'te milletvekili olan tüm siyasi partilere de önemli görevler düşmektedir." ifadelerini kullandı.

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'a  ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, ev sahipliği için Uysal'a teşekkür etti. Özel, ziyarette, İran'a yönelik saldırılar ile siyasi ahlak yasası ve ara seçim konularını görüştüklerini dile getirdi.

Ara seçimin bir süredir Türkiye'nin gündeminde olduğuna işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"AK Parti erkenden sözü tüketip, bir de (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın 'Ara seçim gündemimizde yok.' lafıyla adeta anayasayı açıkça ihlal etme, Meclis'in sorumluluğunda olan bir meseleye yürütme olarak direktif verme gibi bir tarihi hatayı yapmış durumda Sayın Erdoğan.

Çok net olarak şu ortadadır: Ara seçim Meclis'in görevidir, anayasal zorunluluktur. Bu konuda Meclis Başkanı'na da Meclis'te milletvekili olan tüm siyasi partilere de önemli görevler düşmektedir.

Bu konudaki mesele artık toplumsal bir mutabakata, işin gerekliliği toplumsal bir kabule dönüşmüştür."

CHP Genel Başkanı Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın ara seçime yönelik açıklamasının sorulması üzerine, Aralık 2002'de Anayasa'ya "Yukarıda yazılı belirtilenlerden ayrı olarak bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üyesinin kalmaması halinde boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır" maddesi eklendiği için Siirt'te ara seçim yapıldığını söyledi.

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"O ara seçimde Erdoğan Siirt'ten milletvekili olmuştur ve Başbakanlık görevini üstlenmiştir. 22. dönemde başka bir ara seçim de bu ara seçim yapıldı diye yapılamamıştır. Olay bu kadar açık ve ortadadır. Sayın Hayati Yazıcı, Anayasa'daki bu değişikliğin ara seçim maddesine eklendiğini hatırlayamadığı için 'Siirt seçimleri iptal olduğu için Erdoğan geldi, ara seçimle gelmedi.' demektedir. Oysa ki bu düzenleme yapılmamış olsa, bir bölge boşalsa da orada ara seçim hemen yapılamıyordu. Çünkü yukarıdaki 30 ay kuralına takılıyordu. 30 ay beklenmeden ara seçim yapılması, bu düzenlemeyle mümkün olmuştur. Erdoğan, mevcudiyetini ara seçime borçludur. Bugün ara seçimin anayasal zorunluluk olduğunu inkar etmek, kendisini inkar etmektir."

Yenişehir Belediyesine yönelik operasyon

Mersin'de Yenişehir Belediyesine yönelik operasyona ilişkin soru üzerine Özel, "Mersin Yenişehir Belediye Başkanımızla konuştuk. Yenişehir Belediyesi'nde birtakım ihbarlar, duyumlar üzerine bazı aramaların yapıldığını, kendilerinin de konu hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadıklarını, belediye başkanıyla ya da siyasilerle ilgili şu an itibarıyla herhangi bir gözaltı ya da soru, soruşturma ve odalarında arama gibi bir durumun olmadığını bana ifade etti. Dikkatle takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gültekin Uysal'dan ara seçim açıklaması

DP Genel Başkanı Uysal ise "Ara seçim yapılması teklifini destekliyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Milletin iradesinin boğulmaya çalışıldığı bu iklimde, demokratik bir dengeyi ve sınırı çizecek olan yine millettir. İster ara seçim, ister erken genel seçim, Türkiye'nin çok can alıcı meseleleri varken, yeniden bir hücre yenilemesine ihtiyaç duyarken, demokrasimizde bu seçimlerin bir nefes aldıracağına inanıyoruz."

