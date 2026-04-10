'Savaş' bahanesiyle kapatılmıştı! Mescid-i Aksa’da haftalar sonra ilk cuma namazı

'Savaş' bahanesiyle kapatılmıştı! Mescid-i Aksa’da haftalar sonra ilk cuma namazı

İsrail'in İran'la savaşı bahane ederek ibadete kapattığı Mescid-i Aksa'da 5 hafta aradan sonra ilk cuma namazı kılındı.

Filistinliler, İsrail'in İran'la savaşı bahane ederek ibadete kapattığı işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da 5 hafta aradan sonra ilk cuma namazını kılmak için İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen Harem-i Şerif'e akın etti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesine çok sayıda polis ve barikat yerleştirdi.

On binlerce Filistinli, İsrail polisinin getirdiği kısıtlamalara rağmen İran'la savaştan bu yana ibadete kapalı olan Mescid-i Aksa'ya gelerek cuma namazını eda etti.

