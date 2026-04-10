BIST 13.872
DOLAR 44,68
EURO 52,39
ALTIN 6.835,35
HABER /  DÜNYA

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin kuzeyine düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yaşamını yitirenlerin naaşı, cenaze işlemleri için Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

Abone ol

Saldırıda yeğenini kaybeden Ümmü Abdullah, “Ne savaş bitti ne de başka bir şey. Bizimle alay ediyorlar. Belki 10 defa saldırı düzenlediler. Yeğenim annesini, eşini ve çocuklarını saldırılarda kaybetti. Ailesinden kimse kalmadı. En sonunda İsrail saldırılarında o da hayatını kaybetti,” dedi.

Saldırıda kuzenini kaybeden Rami Salih ise, “Beraber oturuyorduk, birden saldırı gerçekleşti. Her gün saldırı düzenleniyor, her gün morga birilerini getiriyoruz. ‘Sarı hat’ diyorlar ama saldırılarına devam ediyorlar. Ateşkes var diyorlar ama hepsi yalan. Her gün kan akıyor,” ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana GazzeŞeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 317'ye ulaştı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 738 kişi öldürüldü, 2 bin 36 kişi yaralandı.

