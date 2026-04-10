Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Bugün:

20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

Yarın:

14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Şansalan

17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

12 Nisan Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu

17.00 Göztepe-Kasımpaşa: Çağdaş Altay

20.00 Galatasaray-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır

13 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Ozan Ergün

