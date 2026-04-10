Kırmızı bültenle aranıyordu! Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı deniyor

Bahis soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Batuhan Karadeniz'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığı öne sürüldü.

Türk spor medyasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran yasa dışı bahis ve teşvik soruşturmasında çember daralmaya devam ediyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından yurt dışına kaçan ve bir süredir firari durumda olan eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında uluslararası seviyede arama kararı (Kırmızı Bülten) çıkartılan Batuhan Karadeniz'in, bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı iddia edildi. Uzun süredir sosyal medya üzerinden yayınlarına yurt dışından devam eden Karadeniz'in, kırmızı bülten talebine istinaden Dubai'de enselendiği belirtiliyor.

Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor

BAE makamları tarafından gözaltında tutulduğu öne sürülen 33 yaşındaki eski golcünün, iki ülke arasındaki suçluların iadesi anlaşmaları çerçevesinde gerekli diplomatik ve yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor. Karadeniz'in Türkiye'ye getirilir getirilmez emniyet güçlerine teslim edilerek hakim karşısına çıkarılacağı iddia edildi.