FIFA Başkanı Infantino, İstanbul'a geldi

FIFA Başkanı Infantino, İstanbul'a geldi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Arena Projesi'nin bugün yapılacak resmi açılış töreni için İstanbul'a geldi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre FIFA Üye Federasyonlar Direktörü Ilkhan Mammadov ile birlikte gelen Infantino'yu, İstanbul Havalimanı'nda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu karşıladı.

Türkiye'ye yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti aktaran Infantino, çocukların sahalara ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirilen FIFA Arena Projesi'ne büyük önem verdiklerini ifade etti.

FIFA Arena Projesi kapsamında Türkiye'de bugüne kadar başta depremden etkilenen bölgeler olmak üzere 11 adet saha tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun katılımıyla saat 11.00'de Riva'daki Spor Toto Teşkilatı Ortaokulunda tamamlanan 9. sahanın açılışı gerçekleştirilecek. Bu saha aynı zamanda solar panel ve soyunma odaları bulunan ilk FIFA Arena sahası olma özelliği taşıyor.

2025 yılında bu projeyi başlatan FIFA, dünya genelinde 100 ülkede 2031 yılına kadar en az 1000 sahayı hizmete sunmayı hedefliyor.

Türkiye'de de ilk etapta 60 sahanın tamamlanarak gençlerin spora erişiminin kolaylaştırılması planlanıyor.

Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: CHP elden gidecek
Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: CHP elden gidecek
Trump, Macaristan'daki seçimler öncesi Orban'a desteğini yineledi
Trump, Macaristan'daki seçimler öncesi Orban'a desteğini yineledi
Lübnanlı yetkili açıkladı! ABD'de yapılacak görüşme...
Lübnanlı yetkili açıkladı! ABD'de yapılacak görüşme...
Kırmızı bültenle aranıyordu! Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı deniyor
Kırmızı bültenle aranıyordu! Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı deniyor
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Turan'ın takımı yarı finale göz karptı
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Turan'ın takımı yarı finale göz karptı
Bolu Belediyesi'nde yeni itiraf! Kurban bağışı toplayıp tek bir kurban bile kesmemişler 3 isim gözaltına alındı
Bolu Belediyesi'nde yeni itiraf! Kurban bağışı toplayıp tek bir kurban bile kesmemişler 3 isim gözaltına alındı
İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Trump'ın eşi Melania Trump'tan beklenmedik sapık Jeffrey Epstein açıklaması
Trump'ın eşi Melania Trump'tan beklenmedik sapık Jeffrey Epstein açıklaması
Öğrencilere kantin desteği şartlar belli oldu! Aylık 2 bin yatırılacak
Öğrencilere kantin desteği şartlar belli oldu! Aylık 2 bin yatırılacak
İran Konsey Başkanı Harrazi öldürüldü
İran Konsey Başkanı Harrazi öldürüldü
İş insanı kulüpte tanıştığı kadını evine götürdü hayatının şokunu yaşadı
İş insanı kulüpte tanıştığı kadını evine götürdü hayatının şokunu yaşadı
Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı dahil 3 kişi gözaltında
Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı dahil 3 kişi gözaltında