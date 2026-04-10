Samandıra'da açıkladı! Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tedesco'dan Galatasaray iddiası
Galatasaray'ın erteleme maçında Göztepe deplasmanında kazanması, Fenerbahçe’nin zirveyle arasındaki farkı 4 puana çıkardı. Domenico Tedesco, dünkü idmanda öğrencilerine şampiyonluğun parolasını verdi ve bomba bir iddiada bulundu. İşte detaylar...
Süper Lig’de geride kalan hafta sonunda Galatasaray’ın Trabzon yenilgisi ve Fenerbahçe’nin Beşiktaş galibiyetiyle birlikte zirveyle fark 1 puana inmişti. Sarı-Kırmızılılar, önceki akşam İzmir’de erteleme maçında Göztepe’yi 3-1 yenerek farkı 4 puana yükseltti. Sarı-Lacivertliler için artık Aslan’ı kendi mabedinde yenmek, şampiyonluk için yeterli değil.
Samandıra'da konuşma yaptı
Ancak Domenico Tedesco, sezon sonunda ipi göğüsleyeceklerine inanıyor. Fanatik'te yer alan habere göre İtalyan teknik adam, dünkü antrenmanda takımına ligin kalan bölümüyle ilgili bir konuşma yaptı. Genç çalıştırıcı, şunları söyledi: "Zirveyle fark 4 puan ve ipler bizim elimizde değil. Ancak bu durum bizi etkilememeli.
"Galatasaray puan kaybı yaşayacak"
Altı final maçı kaldı. Şampiyonluk yolundaki rakiplerimiz de zorlu sınavlar verecek. Puan kaybı yaşayacaklarına inanıyorum.
"Bizim yapmamız gereken belli"
Bizim yapmamız gereken belli: 6 karşılaşmadan 18 puan çıkarmak... Eğer bunu başarırsak, şampiyonluk ipini göğüsleriz. Sizden isteğim, rakiplerin ne yaptığına bakmadan, maç maç ilerleyip sezonu kayıpsız tamamlamamız.