Türkiye'nin operasyon sinyali terör örgütü PKK/YPG'ye bunu yaptırdı

TÜRKİYE'nin askeri harekat sinyalinin ardından terör örgütü PKK/YPG, gençleri zorla silah altına almaya başladı.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine askeri harekat sinyali vermesinin ardından terör örgütü PKK/YPG'de panik havası hakim olmaya başladı. Örgüt, gençleri zorla askere toplamak için yeni bir hamle başlattı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; YPG'ye bağlı askeri polis ekipleri '"asayiş güçleri' ile koordineli olarak kontrol noktaları ve mobil devriyelerle 46'dan fazla genci tutukladı. Terör örgütünün başlattığı hareket Rakka kentinin batısındaki El-Mahmodli, Vadyan, Mansura, Kadiran, Raşid ve Salhabiyeh köylerini kapsadı.