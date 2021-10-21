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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Mısır'da gözaltına alınan ressam robot Ai-Da'nın gözlerini oymak istediler

Mısır'da gözaltına alınan ressam robot Ai-Da'nın gözlerini oymak istediler

Dünyanın en gerçekçi robot sanatçılarından biri olarak gösterilen ressam Ai-Da, Mısır'da beklenmedik bir uygulamayla karşılaştı. Bir etkinlik için Mısır'a götürülen robot ressam Ai-Da'nın casusluk şüphesiyle gözaltına alındığı ve gözlerinin sökülmek istendiği ortaya çıktı.

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Gize piramitlerinde düzenlenecek bir etkinlik için Ai-Da ve robotun geliştiricisi Aidan Meller, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Meller, havalimanında güvenlik ekipleri tarafından sorgulanırken robot Ai-Da da tepeden tırnağa incelendi. Meller ve Ai-Da, Mısırlı yetkililer tarafından casusluk şüphesiyle gözaltına alındı.

"Gözlerini çıkarmak istediler"

İngiltere ve Mısır arasında küçük çaplı bir diplomatik krize yol açan olayın çözülüp serbest bırakılmasının ardından yaşadıklarını İngiliz gazetelerine anlatan Meller, "Kahire'ye indikten sonra durdurulduk. Ai-Da'nın gözlerinde kamera olduğu için çıkarmamı istediler. Bunu yapamayacağımı, gözleri sayesinde resim yapabildiğini söyledim. Ai-Da'ya bir güvenlik sorunu olarak muamele ettiler. Casusluk faaliyetinde kullanıldığından şüphelendiler" dedi.

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