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Eskişehir'de yol verme kavgasında okul servisine ateş açıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eskişehir'de yol verme kavgasında okul servisine ateş açıldı

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde bir otomobil sürücüsü içinde öğrencilerin bulunduğu okul servisinin sürücüsüyle yaşadığı 'yol vermeme' kavgasında silahını ateşledi. Silahtan çıkan mermi o sırada yoldan geçmekte olan bir kadına isabet etti.

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ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesi Güllük Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen servis aracı ile otomobil yol ortasında durdu. İçinde öğrencilerin bulunduğu okul servisinin şoförü ile otomobil sürücüsü arasında 'yol vermeme' meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede büyüdü.

Otomobildeki bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu yoldan geçen Elvan C. (36) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavga sonrası olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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