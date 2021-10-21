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Rus siyasetçi tehdit etti: Dünya savaşı başlatmayın

Rus siyasetçi tehdit etti: Dünya savaşı başlatmayın

RUSYA Liberal Demokrat Partisinin lideri Vladimir Jirinovski, 2027'ye büyük çaplı bir savaşın başlayabileceğini söyledi

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RUSYA Liberal Demokrat Partisinin lideri Vladimir Jirinovski, NATO ülkeleri ile Ukrayna arasındaki ortak tatbikatların 'gerçek bir savaşa' hazırlanmaktan başka bir anlama gelmediğini belirtti.

Russia 1 kanalında konuşan Jirinovski, birliklerin yavaş yavaş Rus sınırına transfer edilmesi durumunda 2027'de büyük çaplı bir çatışmanın başlayabileceğini, Kiev'in yardımıyla silahların 'depolanma' sürecinin gizlendiğini ifade etti.

Rus politikacı küresel çatışmanın başlangıcı olarak neden bu tarihi seçtiğiyle ilgili, "Sekseninci yaş günümü sessizce kutlamak istiyorum. Lütfen seksen beşinci doğum günümden önce başlayın" dedi.

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