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Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki savaşta 2 bin 908 şehit verdi

Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki savaşta 2 bin 908 şehit verdi

Azerbaycan ordusunun, Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 908 şehit verdiği bildirildi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül 2020'de başlayan ve 10 Kasım 2020'de Ermenistan'ın yenilgiyi kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarıyla ilgili bilgileri güncelledi.

Bakanlığın verilerine göre, savaşta 2 bin 908 asker şehit oldu, 6 asker ise kayıp. Bakanlık, defnedilen şehitlerin ve kayıp askerlerin isimlerini de paylaştı.

Söz konusu operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.

Savaşta, 2 bin 908 şehidin yanı sıra 94 sivil Azerbaycanlı, Ermenistan'ın saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

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