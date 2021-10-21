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Emine Erdoğan'ın atık toplama şirketi kuracağı iddia edilmişti! Sputnik özür diledi

Emine Erdoğan'ın atık toplama şirketi kuracağı iddia edilmişti! Sputnik özür diledi

Atık kağıt toplama işçilerine düzenlenen operasyonun sebebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın, oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan haberle ilişkilendirmişlerdi. Sputnik yaptığı haberle ilgili özür diledi.

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Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'ın atık toplama şirketi kuracağı iddiası ortaya atılmıştı.

İddia, Youtube’da yayın yapan Sputnik Türkiye kanalındaki “Ali Çağatay’la Seyir Hali” programında ve Halk TV yayınında dillendirilmişti.

Özür dilediler

Sputnik programcısı Ali Çağatay, bugünkü yayınında haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve özür diledi.

Çağatay, "Bunun böyle olmadığını bugün bize bildirildi. Atık meselesinde yanlış yapan biziz. Kendisinden özür diliyoruz" dedi.

Sıfır Atık Projesi’nin daha ileriye taşınması, içeçek ambalajlarının depozito iade sistemi dahilinde etkin bir şekilde toplanması amacıyla 24 Aralık 2020’de Türkiye Çevre Ajansı kuruldu.

Ajans, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyet yürütecek.

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