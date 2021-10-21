Transfobik açıklamalar krizi! Netflix geri adım attı: Bildiri yayınladı

Netflix, transfobik açıklamalara tepki gösteren çalışanlar hakkında bir bildiri yayınladı. Bildiride "Hem Netflix’te hem de içeriklerimizde yapacak çok işimiz olduğunun farkındayız." denildi.

Abone ol

Netflix, komedyen Dave Chappelle’in programı "Dave Chappelle: The Closer"da transfobik yorumların yer alması nedeniyle tepki gösteren ve grev yapan Netflix çalışanları ve destekçilerine yönelik bir açıklama yayınlandı. Platform, şirket içinde düzeltmeleri gereken pek çok şey olduğunu ifade ederek geri adım attı.



WebTekno'nun Deadline'dan aktardığına göre, trans ve destekçi çalışanların grevi gerçekleştirmesine saatler kala Netflix, protestoyu destekleyen bir bildiri yayınladı. Bir Netflix sözcüsü, "Trans iş arkadaşlarımıza ve destekçilerine değer veriyoruz. Ayrılmayı seçen herhangi bir çalışanın kararına saygı duyuyoruz ve hem Netflix’te hem de içeriklerimizde yapacak çok işimiz olduğunun farkındayız" şeklinde konuştu.



"Onlara derinden saygı duyuyorum"

Sarandos, Netflix'ten yayınlanan bildirinin öncesinde yapılan Deadline röportajında, “Dahili iletişimi berbat ettim ve bunu sadece mekanik açıdan kastetmiyorum. Bir grup çalışanımızın verilen karardan çok incindiğini fark etmiş olmam gerektiğini düşünüyorum ve yaşadıkları üzüntüyü rasyonelleştirmeye başlamadan önce bunu anlamalıydım. Bunu söylüyorum çünkü onlara derinden saygı duyuyorum ve Netflix’e yaptıkları katkıyı seviyorum. İnciniyolardı ve bunu önceden anlamış olmalıydım" ifadelerini kullandı. 20 Ekim'de Netflix’in Hollywood’da bulunan Epic binasının önünde saat 10:30’da gerçekleşmesi planlanan grevin organizatörleri; pazartesi günü yapmış oldukları açıklamada şirketin eş CEO’su ve baş içerik sorumlusu olan Ted Sarandos’a ‘firma talepleri’nin bir listesini sunacaklarını belirtmişti.







Ne olmuştu?

Netflix CEO’su Ted Sarandos, Dave Chappelle’in söylemlerini gündeme getiren Netflix çalışanlarına bir e-posta gönderdi. Çalışanlar, Sarandos'un Chapelle'e destek vermesinin ardından iş bırakma eylemine gitti.



Gönderdiği e-postada programda gerçek hayatı tehdit edecek ögelerin bulunmadığını belirten Sarandos'un mesajında "Bazı çalışanlarımız nefret ile ilgili çizgiyi nerede çekeceğimiz konusunda sorular sormuş. Netflix’te nefreti ve öfkeyi destekleyecek hiçbir içeriği hoş karşılamayız. Fakat The Closer’ın bu çizgiyi aştığına inanmıyoruz. Bir konuda fikir belirtmek ile karşıdakine zarar vermek arasındaki farkı ayırt etmenin çok zor olduğunun da farkındayız. Özellikle stand-up gibi komedi yapımlarında bu farkları görmek iyice zorlaşıyor. Bazıları stand-up sanatının saldırgan bir tutum olduğunu düşünüyor fakat kullanıcılarımız bu içerikleri seviyor ve bizim de onlara sunmaya çalıştığımız şey bu." ifadeleri yer almıştı.



Ted Sarandos’un gönderdiği e-postanın ardından iş bırakma eylemine başlayacaklarını duyuran platform bünyesinde çalışan trans bireyler, bu süreç boyunca protestolarına devam edeceklerini ve gayretlerini trans grupları desteklemeye ayıracaklarını açıkladı.