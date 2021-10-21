Havalimanında gözaltına alınan Rapçi Murda'dan olay savunma: Madde orada serbest...
Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan, rapçi Murda’nın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Murda lakaplı şarkıcı Önder Doğan'ın ifadesinde, “Hollanda’da o kültürle yetiştim, bu maddelerin kullanımı orada serbest’ dediği sözleri sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı.
Rap şarkıcısı ve O Ses Türkiye Rap jüri üyesi Murda takma ismiyle bilinen Önder Doğan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hollanda’da yaşayan ve adli kontrolü kaldırılmadan evine dönemeyecek olan 37 yaşındaki Murda lakaplı şarkıcı Önder Doğan'ın ifadesinde, “Hollanda’da o kültürle yetiştim, bu maddelerin kullanımı orada serbest’ dediği ortaya çıktı.
‘Duman’, ‘Eh Baba’ ve ‘Pahalı’ isimli şarkılarında uyuşturucu ve uyarıcısı madde kullanımını özendirdiği iddia edilen, ‘Murda’ isimli şarkıcı Önder Doğan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Hollanda’da yaşayan Murda, geçtiğimiz Pazar günü, Türkiye’ye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Hollandalı Murda’nın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
"Hollanda’da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest"
İfadesi ortaya çıkan Murda’nın, “2 tane ‘Duman’ isimli şarkım var. Türkiye’de söylediğim ‘Duman’ şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. ‘Pahalı’ ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda’da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim.