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Gelecek Partisi Şahinbey ilce teşkilatında toplu isifa

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gelecek Partisi Şahinbey ilce teşkilatında toplu isifa

Gelecek Parti Gaziantep İl Başkanı Bekir Öztekin tarafından Şahinbey ilçe Başkanı Yaşar Yapar'ın görevden alındığının açıklanmasının ardından, Yaşar Yapar ve ilçe yönetim kurulu üyeleri Öztekin'e tepki göstererek partiden istifa ettiklerini duyurdu.

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Gelecek Partisi Gaziantep İl Başkanı Bekir Öztekin, 11 Ekim 2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla Şahinbey İlçe Başkanı Yaşar Yapar’a görevden el çektirildiğini açıklamıştı. Ardından Yaşar Yapar ve ilçe yönetim kurulu üyeleri birlikte yaptığı basın toplantısında partiden ve görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Göreve geldiği günden bu yana İl başkanı Bekir Öztekin'in kendilerini düşmanı gibi gördüğünü belirten Yapar, görevden alındığı yönündeki iddialara da cevap vererek, ''Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım birlikte bu yolla çıktık ve güzel işlere imza attık. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren partimize yakışan bir ilçe binası açtık ve il başkanlığının yapmadığı programları ben ve arkadaşlarım ile birlikte yaptık. Ancak bunu yaparken bize destek olması gereken İl Başkanı Bekir Öztekin her zaman köstek oldu. Yetkisi olmadan beni görevden aldığına dair basında haberler çıktı. Bunlar doğru değil. Öztekin'in bizim istifa edeceğimizi duyduktan sonra bir algı oluşturarak, 'ben görevden aldım' gibi haberleri basınla paylaştı. Öztekin'in böyle bir yetkisi yok. Şu ana kadar tarafıma Genel Merkez tarafından tebliğ edilmiş bir tebligat gelmedi. Biz kendi almış olduğumuz kararla istifa ettik. Yönetim kurulu arkadaşlarımla yapmış olduğumuz toplantı neticesinde, arkadaşlarım da biz beraber geldik beraber gidelim kararını aldık'' diye konuştu.

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