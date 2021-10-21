Hande Fırat acı haberi duyurdu: Ani bir kalp kriziyle kaybettik

Gazeteci Hande Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski eşi Metin Devrimci'nin vefat ettiğini duyurdu.

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Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın eski eşi Metin Devrimci, yaşamını yitirdi. Fırat, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kızı ile Metin Devrimci’nin fotoğrafını paylaşan Hande Fırat, altına “Canım kızımın sevgili babası çok kıymetli Metin Devrimci’yi ani bir kalp kriziyle kaybettik. Allah’ım rahmet eylesin Allah kederli ailesine sabırlar versin” dedi. Paylaşımına kızının notunu da ekleyen Fırat, “Seni Çok seviyorum babacım. Seni hiç unutmayacağım. Mekanın cennet olsun” notunu düştü.