Merkez Bankası faizi kararına Ekonomist yorumları : Doğrudan kafamıza sıksaydınız

TÜRKİYE Merkez Bankası'nın faizi 2 puan birden indirmesine ekonomi uzmanları olumlu tepki vermedi. Bir çok uzmandan 'Yazık oldu' yorumu geldi. İşte MB'nin faiz kararı için ekonomistlerin yaptığı analizler:

Abone ol

Merkez Bankası piyasaların beklentisinin çok ötesinde bir faiz indirimine gitti. Piyasalar 50 baz puan faiz indirimi bekliyordu. Merkez Bankası ise faizi 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. Bu kararla birlikte dolar ve euro eşi görülmemiş bir yükseliş yaşadı. Dolar 09.47'ye vururken, euro 11 lira oldu. Merkez Bankası'nın kararı piyasaları sarsarken, ekonomistlerden de karara eleştiriler geldi.

Ekonomi Profesörü Emre Alkin "Merkez Bankası her ay yapacağına, indirimi bir kerede yapmak istedi sanırım. İnşallah öyledir' diyerek şu yorumlarda bulundu:

-Merkez Bankası'nın şunu demesi gerekir gibi düşünüyorum: "Üst üste yaptığımız faiz indirimlerinin etkilerini yıl sonuna kadar yakından izleyip değerlendireceğiz." Aksi taktirde her ay yapılacak izlenimi oluşur. Pek iyi olmaz.

Dibin de dibi varmış

Merkez Bankası eski Baş ekonomisti, İktisatçı akademisyen, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara ise şu twiti attı:

İslam Memiş faiz indirimi olmaz diye beklerken çok fena yanıldı

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası faiz indirimi kararında ters köşe olan isimlerden oldu. İslam Memiş bu MB kararı öncesinde "Yüzde 90 faiz indirimi bekliyor. Ben 1 haftadır videolarımda “Pas geçeceğini tahmin ediyorum” dedim. Saatler kaldı. Hep beraber göreceğiz' diye yazdı. Merkez Bankası piyasanın tahminlerinin çok ötesinde faiz indirimi yapınca İslam Memiş, fena halde yanılmış olmasından hiç söz etmeden "Yazık oldu' diyerek şu twitleri attı:

Geçmiş olsun

Ekonomi uzmanı Refet Gürkaynak 200 puan faiz indirimini görünce sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' yazarak şu twiti attı:

-MB duyurusunu okurken "güçlü parasal sıkılaştırma," "arızi unsurlar," "elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam" delirtti ama "Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir" hakikaten tüy dikti. Bari utanıp alay etmeseler.

Kafamıza sıksaydınız

İktisatçı Öğretim Üyesi Yalçın Karatepe ise "Kafamıza doğrudan sıksaydınız' diyerek kararı eleştirdi.