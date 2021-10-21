NATO farklı cephelerde olası Rus saldırısına karşı yeni plan geliştirdi

NATO savunma bakanlarının, birden fazla cephede herhangi bir olası Rus saldırısına karşı savunmak için yeni bir ana plan üzerinde anlaşmaya varmaya hazır olduğu bildirildi.

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Gizli olan strateji, mevcut bölgesel savunma planlarının ötesine geçiyor. Planla Baltık ve Karadeniz bölgelerinde, nükleer silahlar, uzayda bilgisayar ağlarının hacklenmesi de dahil olmak üzere herhangi bir eş zamanlı saldırıya hazırlık hedefleniyor.

Rusya, savaş niyeti olduğu iddialarını reddediyor ve NATO'nun bu tür hazırlıklarının Avrupa'yı istikrarsızlaştırma riski taşıdığını söylüyor.

Ancak ABD'li yetkililer ve NATO diplomatları, Rusya'nın yeni silah sistemleri geliştirmesi ve müttefiklere daha yakın noktalara birlik ve teçhizat yerleştirmesi nedeniyle, Avrupa-Atlantik Alanında Caydırıcılık ve Savunma “kavramı” ile Stratejik Uygulama Planının gerekli olduğunu ifade ediyor.

Üst düzey bir ABD hükümet yetkilisi, Reuters'a “Böyle bir büyük çatışmanız varsa, tüm operasyon alanında faaliyet gösterecek mi? Aynı anda birkaç şey olabilir ve bu gerçekten bütünsel bir planlama gerektirir." dedi.

Rusya'nın yeni savunma hamlesi

Batılı yetkililere göre Rusya, mayıs ayında Ukrayna ile sınırına yaklaşık 100.000 asker topladı ve bu, Moskova'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana en yüksek sayı. Eylül ayında Rusya, eski Sovyet müttefiki Belarus ile Baltık müttefiklerini alarma geçirmek için orduda yeni savaş robotları kullandı. 2018'de ortaya çıkarılan hipersonik seyir füzeleri, erken uyarı sistemleriyle önlenebilecek nükleer kapasiteye kavuştu.

Brüksel'deki Avrupa'nın Dostları düşünce kuruluşunda eski bir üst düzey NATO yetkilisi Jamie Shea, planın ABD, İngiltere ve Fransa'nın Hint-Pasifik stratejileri geliştirdiği bir dönemde Rusya'ya odaklanmaya da yardımcı olabileceğini söyledi.



Rusya'nın yeni silah politikasına dikkat çeken Shea, “Şimdiye kadar Rusya bir sıkıntıydı, ancak yakın bir tehdit değil. Ancak Ruslar rahatsız edici şeyler yapıyorlar, robotik ve hipersonik seyir füzeleri ile pratik yapıyorlar, gerçekten çok yıkıcı olabilir" ifadelerini kullandı.