BIST 1.431
DOLAR 9,43
EURO 10,99
ALTIN 538,54
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

İstanbul Tuzla'da caddeyi kaplayan esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü! Meğer...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul Tuzla'da caddeyi kaplayan esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü! Meğer...

TUZLA'da geçtiğimiz hafta yağmur sonrası caddeyi kaplayan köpüğün nedeni belli oldu. Köpüğün nedeninin kamyonetten dökülen deterjan olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi 12 Ekim tarihinde yağmur sonrası köpükle kaplanmıştı. Tuzla Belediyesi ekipleri, caddede oluşan maddeyi belirlemek için numune aldıktan sonra cadde temizlendi.  50 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, caddeden geçen bir kamyonetin arkasından yol boyunca bir sıvı döküldüğü belirledi. Yola dökülerek köpüren sıvıdan örnek alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Sıvının oto yıkama sektöründe kullanılan konsantre deterjan olduğu tespit edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, kameralardan aracın plakasına ulaşan ekipler, kamyonet sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Öte yandan kamyonetin arkasından sıvı dökerek caddeden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Adana'da yürüyerek girdiği hastaneden yatalak çıktı! Korkunç iddialar
Foto Galeri Adana'da yürüyerek girdiği hastaneden yatalak çıktı! Korkunç iddialar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rize Çamlıhemşin'de heyelan oldu 5 katlı binada korku dolu anlar
Rize Çamlıhemşin'de heyelan oldu 5 katlı binada korku dolu anlar
Dolar kuru Merkez Bankası faizi indirince çıldırdı! Dolar 9.47'yi gördü
Dolar kuru Merkez Bankası faizi indirince çıldırdı! Dolar 9.47'yi gördü
Altın fiyatları Merkez Bankası faiz kararıyla fırladı saat 14.00'da gram altın 542 TL'ye vurdu
Altın fiyatları Merkez Bankası faiz kararıyla fırladı saat 14.00'da gram altın 542 TL'ye vurdu
Mersin'de 2 saat sonra kötü haber geldi: Ne size ne karıma yar etmem
Mersin'de 2 saat sonra kötü haber geldi: Ne size ne karıma yar etmem
Eskişehir'de bir banka şubesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı
Eskişehir'de bir banka şubesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı
Cem Küçük açıkladı: Erdoğan net konuştu büyükelçiler deport edilecek
Cem Küçük açıkladı: Erdoğan net konuştu büyükelçiler deport edilecek
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliamda yeni detaylar! Görüntüleri yok etmek için benzin bidonu götürmüş
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliamda yeni detaylar! Görüntüleri yok etmek için benzin bidonu götürmüş
Osmaniye'de polisten kaçarken yakalandı! Araçtan bakın ne çıktı
Osmaniye'de polisten kaçarken yakalandı! Araçtan bakın ne çıktı
29 Ekim resmi tatil mi ne zaman başlıyor 2021 kaç gün tatil?
29 Ekim resmi tatil mi ne zaman başlıyor 2021 kaç gün tatil?
Merkez Bankası'ndan bomba faiz kararı! Faiz yüzde 18'den yüzde 16'ya indirildi
Merkez Bankası'ndan bomba faiz kararı! Faiz yüzde 18'den yüzde 16'ya indirildi