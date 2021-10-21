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Osmaniye'de polisten kaçarken yakalandı! Araçtan bakın ne çıktı

Osmaniye'de polisten kaçarken yakalandı! Araçtan bakın ne çıktı

OSMANİYE’de polisin 'dur' ihtarına uymayan M.A., kaçarken otomobiliyle kaza yaptı. M.A. yakalanıp gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 2,5 kilo esrar ele geçirildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı ihbarını aldıkları M.A.’yı takibe aldı. Ekipler, otomobiliyle giden M.A.’ya ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak M.A. yoluna devma etti, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında M.A., ara sokakta otomobiliyle elektrik trafosuna çarptı. Polis, araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan M.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, ön kısmında streç filme sarılı 3 paket halinde 2,5 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheliye ait 2 adreste yapılan aramalarda ise 119 gram esrar, 46,18 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği bulundu. Hakkında, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu’ kapsamında işlem yapılan M.A.'nın emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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