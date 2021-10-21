Cumhurbaşkanı Erdoğan dünürü Özdemir Bayraktar'dan bahsederken gözyaşlarını tutamadı! İşte ağlatan anı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 72 yaşında hayatını kaybeden milli SİHA'ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'la ilgili o anıdan bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya dönüşü gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gazeteciler, sorulara geçmeden önce dünürü Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Erdoğan'a başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünürü Bayraktar'dan bahsederken duygulu anlar yaşadı.

NTV'den Nermin Yurteri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti öncesi Milli SİHA'ların fikir babası ve damadı Selçuk Bayraktar'ın da babası olan Özdemir Bayraktar'dan bahsederken gözyaşlarını tutamadığını aktardı.

Evlatlarını vatan için yetiştirdi

''Allah razı olsun, sağ olun. Gerçekten Özdemir Bey için son zamanlarda hep yerli-milli ifadelerini kullanıyoruz. Bütün bunların yanında onunla yaklaşık 40 yıllık ağabey-kardeşliğimiz var, dostluğumuz var. Aynı zamanda Refah Partisi il başkanı olduğum dönemde, o da benim il yönetim kurulumdaydı; böyle bir ilişkimiz de var. Muhterem bir insandı, mütevazı bir insandı, işinin dört dörtlük ehli bir insandı.

Evlatlarını da gerek Haluk gerek Selçuk gerek Ahmet olsun, hepsini bu vatan için çok çok iyi yetiştirdi. Sürekli büyüyen, gelişen bir yatırımın içerisinde oldular. İHA-SİHA alanına girişleri gerçekten çok daha farklıydı. Bir defa kararlı bir insandı. Bir şeye azmettiği zaman, üzerine giderek onu bitirme noktasında güçlü bir azmi vardı. Nitekim bu İHA-SİHA’ların geliştirilmesi de böyle oldu. İlk başbakan olduğumuz dönemde, malum Amerika, İHA olayında işi biraz gevşetti, uzattı. Çok uzun sürmedi, Özdemir ağabey İHA ile ilgili adımı çocuklarıyla beraber attı. Tabi o zaman küçük bir atölye gibi bir yerde işe başladı, ardından işi geliştirip büyüttü. En önemli yanı da bu adımları attıktan itibaren oğulları Haluk ve Selçuk’la beraber kah Güneydoğu kah Doğu Anadolu’da bizim askerlere bunların uçuştaki eğitimini veriyorlardı.

Bunlardan bir tanesi de yarbayımız Melih Gülova’ydı. O yarbayımız daha sonra şehit olmuştu. Orada onlara verilen eğitimin videolarını, fotoğraflarını bana gösteriyorlardı. Böyle bir aşkla bu işleri sürdürüyordu. Hatta 'Yarbayım sana verdiğim sözü tutacağım, hiç endişe etme' diye bir ifadesi de vardı ve verdiği sözü tuttu, o yarbayın katillerini hep gömdük.

Afrika öncesi helalleştim

Tabi çok uzun süredir bu rahatsızlığı vardı. Afrika’ya hareket etmemden bir gün önce hastaneye varıp kendisiyle helalleştim. Helalleştikten sonra da yola çıktık. Mekanı cennet olsun. Rabbim inşallah sevgili habibine hep birlikte bizi komşu eyler. Tabutunu fabrikaya getirdiler. Orada 3.500-4.000 genç mühendis var, onlarla da helalleşti. Hamdolsun çocukları da aynı şekilde babalarının izinden gidiyorlar.''