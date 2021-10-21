BIST 1.431
DOLAR 9,29
EURO 10,83
ALTIN 532,86
HABER /  EKONOMİ
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Hamsi ucuzladı vatandaş tezgahlara akın etti: İşte fiyatı...

Hamsi ucuzladı vatandaş tezgahlara akın etti: İşte fiyatı...

Havaların soğumasıyla birlikte Karadeniz'de hamsi bereketi yaşanıyor. Yıllar sonra fiyatı 10 liraya kadar düşen hamsi, hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürdü.

Abone ol

Son dönemlerde havaların soğumasıyla birlikte denizlerde balık bolluğu yaşanıyor. Başta hamsi olmak üzere birçok balığın kilogram fiyatı tezgahlarda uygun fiyattan satışa çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda tezgahlarda kilosu 30-40 lira arası satılan hamsi 10 liraya kadar düştü. İri ve yaklaşık 13 santimetreyi bulan hamsileri tezgahında 10 liradan satışa sunan Düzce'deki balıkçı Tuncay Kılıç, Karadeniz'de hamsi bolluğunun yaşandığına dikkat çekti.

Herkesin hamsi tüketmesi için çeşitli kampanyalar düzenlediklerini kaydeden Kılıç, "Fiyatlarımızı düşürünce 2 gündür yoğun bir talep var. Şu anda en ucuz balık hamsi olarak görülüyor. Bu bölgenin halkı da hamsiyi severek tüketiyor. Fiyatlar da düşük olunca tezgahlarda yoğunluk oluşuyor. Burada her kesime hamsi var" dedi.


"Burada ticari bir amacımız yok"
50 ton hamsiyi vatandaşlara ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Kılıç, "Kampanyamızın yarın üçüncü günü olacak. Hedefimiz 50 ton hamsiyi vatandaşlara ulaştırmak. Burada ticari bir amacımız yok. İnsanlar hamsinin lezzeti ile buluşsun istiyoruz. İnşallah yarın da 50 ton hamsi hedefimize ulaşacağız. Şu anda 30 tonun üzerinde hamsi satışı yaptık. Yarın 50 ton hamsiye ulaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İşverenine sandalye ve mermer heykel attı! Yargıtay noter katibinin işten çıkarılmasını haklı buldu
İşverenine sandalye ve mermer heykel attı! Yargıtay noter katibinin işten çıkarılmasını haklı buldu
Osmaniye emniyetinin acı günü! Yaşam savaşını kaybetti
Osmaniye emniyetinin acı günü! Yaşam savaşını kaybetti
21 Ekim altın fiyatları güne yükselişle başladı! Altının gram fiyatı 531 lira seviyesinden işlem görüyor
21 Ekim altın fiyatları güne yükselişle başladı! Altının gram fiyatı 531 lira seviyesinden işlem görüyor
Pegasus Hava Yolları söz verdi açıklama geldi 2050’ye kadar
Pegasus Hava Yolları söz verdi açıklama geldi 2050’ye kadar
Kemal Kılıçdaroğlu 18 Ekim son tarih demişti! Merkez kararı öncesi yeniden uyarı: Bugün karar alırken...
Kemal Kılıçdaroğlu 18 Ekim son tarih demişti! Merkez kararı öncesi yeniden uyarı: Bugün karar alırken...
KKTC Başbakanı Ersan Saner'le videosu çıkan kadın ifade verdi! Ersan Saner neden istifa etti?
KKTC Başbakanı Ersan Saner'le videosu çıkan kadın ifade verdi! Ersan Saner neden istifa etti?
Eskişehir'de içinde çocuklar varken servis şoförü ve otomobil sürücüsü arasında silahlı kavga! 1 kişi vuruldu
Eskişehir'de içinde çocuklar varken servis şoförü ve otomobil sürücüsü arasında silahlı kavga! 1 kişi vuruldu
Ankara-İstanbul YHT hattında hafta sonları ilave sefer düzenlenecek
Ankara-İstanbul YHT hattında hafta sonları ilave sefer düzenlenecek
Diyanet'in 'baldızla zina' fetvası ortalığı karıştırdı! Diyanetin tek derdi 'nikah' mı?
Diyanet'in 'baldızla zina' fetvası ortalığı karıştırdı! Diyanetin tek derdi 'nikah' mı?
Küresel ısınmanın sağlık üzerindeki etkileri! Her an her yerde yeni bir salgın patlak verebilir
Küresel ısınmanın sağlık üzerindeki etkileri! Her an her yerde yeni bir salgın patlak verebilir