TV8 2. Sayfa'da Erkan Özerman ve sunucular birbirine girdi! 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak resimleri'
TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına Erkan Özerman konuk oldu ortalık karıştı. 34. Best Model erkek yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Özerman, sunucu Müge Dağıstanlı'nın yıllar önce kendisinden, kasasındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un çırılçıplak resimlerini istediğini iddia etti.
34. Best Model of Turkey yarışmasının finalistleri belli oldu ancak yarışmanın ünlü organizatörü Erkan Özerman ile ilgili ortaya atılan bir skandal iddia finalistlerin önüne geçti. Özerman'ın menajeri aracılığıyla erkek yarışmacılara "Kim Erkan Özerman'a masaj yapmak ister?" mesajı attığını, reddedenlere ise 'Sen finalde görürsün' denildiğini, yarışmada 'masaj' yaptığı için hak etmediği halde 2-3 ödül birden alanların olduğu ileri sürüldü. Erkan Özerman günlerdir magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddialara Tv8'de canlı yayınlanan 2. sayfa programına katılarak yanıt verdi. Özerman, geçmiş yıllarda 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çırılçıplak fotoğraflarının kasasında olduğu' açıklamalarının hatırlatılması üzerine, programın sunucularından Müge Dağıstanlı'ya 'Geçmiş yıllarda neden o fotoğrafları istedin o zaman' deyince stüdyoda sesler yükseldi ve atmosfer birden gerildi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğraflarını niye istedin? : 2. Sayfa canlı yayınında yanıt verdi. "Hepsi iftira ve yalan" diyen Özerman, tüm iddiaların yalan olduğunu söyleyerek yıllar evvel Müge Dağıstanlı'nın Kanaltürk'te çalışırken kendisinden 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğraflarını istediğini' bunun karşılığında Özerman'ın ise 'Napacaksın bu fotoğraflarla' diye sorduğunu ileri sürdü. Bu sözlerin ardından stüdyoda tansiyon birden yükseldi.
Konu 'ahlaksız teklif' skandalı iken birden Müge Dağıstanlı'nın 'çıplak fotoğraf istemesi'ne dönüştü
Müge Dağıstanlı'ya 'evli barklı kadınsın, Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğraflarını istedin' iması yapan Özerman'a, Gülşen Yüksel'den de tepki geldi. Konu Best Model yarışmasındaki skandallar iken birden sunucular ve Erkan Özerman arasındaki polemiğe dönüştü.
"Beni çocuk azarlar gibi azarlayamazsınız, kendinize gelin"
Özerman, konuk olduğu 2. Sayfa programında sunucularla birbirine girdi. Özerman'ın "Sus bir dakika" demesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Gülşen Yüksel Salt, "Beni çocuk azarlar gibi azarlayamazsınız, kendinize gelin" diye bağırdı.