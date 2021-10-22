TV8 2. Sayfa'da Erkan Özerman ve sunucular birbirine girdi! 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak resimleri'

34. Best Model of Turkey yarışmasının finalistleri belli oldu ancak yarışmanın ünlü organizatörü Erkan Özerman ile ilgili ortaya atılan bir skandal iddia finalistlerin önüne geçti. Özerman'ın menajeri aracılığıyla erkek yarışmacılara "Kim Erkan Özerman'a masaj yapmak ister?" mesajı attığını, reddedenlere ise 'Sen finalde görürsün' denildiğini, yarışmada 'masaj' yaptığı için hak etmediği halde 2-3 ödül birden alanların olduğu ileri sürüldü. Erkan Özerman günlerdir magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddialara Tv8'de canlı yayınlanan 2. sayfa programına katılarak yanıt verdi. Özerman, geçmiş yıllarda 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çırılçıplak fotoğraflarının kasasında olduğu' açıklamalarının hatırlatılması üzerine, programın sunucularından Müge Dağıstanlı'ya 'Geçmiş yıllarda neden o fotoğrafları istedin o zaman' deyince stüdyoda sesler yükseldi ve atmosfer birden gerildi.