Hava soğuyacak 37 ilde yağmur! Meteoroloji listesinde İstanbul Ankara İzmir de var
TÜRKİYE pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminiyle 37 ili uyardı. Listede İstanbul'dan Ankara'ya, Antalya'dan Trabzon'a kadar bir çok il var.
TÜRKİYE sonbaharı geride bırakmaya hazırlanırken yağışlı havanın etkisine giriyor. Pazar gününden itibaren sıcaklık hızlı bir şekilde düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmininde yeni yağışlı havanın haberini verdi. Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların birkaç gün içinde düşüşe geçmesi bekleniyor.
Pazar günü yurda giriş yapacak olan yağış, pazartesi günü etki alanını genişletecek.
İstanbul’da bugün 19 dereceye yaklaşan sıcaklık değerleri pazartesi günü düşüş gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.