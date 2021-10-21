BIST 1.433
DOLAR 9,27
EURO 10,81
ALTIN 531,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Olay yeri Adana! Eski eşini işe giderken bacaklarından vurdu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Olay yeri Adana! Eski eşini işe giderken bacaklarından vurdu

 ADANA'da Ayfer Y. (44), işe giderken eski eşi tarafından sokak ortasında iki bacağından tabancayla vurularak yaralandı.

Abone ol

Olay, saat 07.45 sıralarında Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için yola çıkan Ayfer Y., kaldırımda yürüdüğü sırada eski eşi H.K.'nin tabancalı saldırısına uğradı.

Tabancadan çıkan mermilerle her iki bacağından yaralanan kadın, yere yığılırken, saldırgan ise koşarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayfer Y., ambulansla yakındaki Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Olayın ardından kaçan saldırgan H.K.'yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ertuğrul Özkök koronavirüse yakalandığını duyurdu! O gecede İsmail Küçükkaya, İsmail Saymaz gibi pek çok isim vardı
Ertuğrul Özkök koronavirüse yakalandığını duyurdu! O gecede İsmail Küçükkaya, İsmail Saymaz gibi pek çok isim vardı
Erkan Özerman gençliği nasıldı evli mi eşi var mı?
Erkan Özerman gençliği nasıldı evli mi eşi var mı?
Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 1'i yerli 5 yeni film
Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 1'i yerli 5 yeni film
Rusya’da hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Rusya’da hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Gözler bugün Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak?
Gözler bugün Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak?
Engincan Ural kaç yaşında ne iş yapıyor 2 kadınla yakalandı
Engincan Ural kaç yaşında ne iş yapıyor 2 kadınla yakalandı
Koronavirüse karşı bir ilaç müjdesi daha geldi: Antikor kokteyli! Hastalanmadan yapınca aşıdan uzun koruma sağlıyor!
Koronavirüse karşı bir ilaç müjdesi daha geldi: Antikor kokteyli! Hastalanmadan yapınca aşıdan uzun koruma sağlıyor!
Şanlıurfa'da kan donduran olay! 'Oğlumu iple bağlayıp işkence ediyor'
Şanlıurfa'da kan donduran olay! 'Oğlumu iple bağlayıp işkence ediyor'
Şampiyonlar liginde toplu sonuçlar Merih Demiral gol attı son sözü Ronaldo söyledi
Şampiyonlar liginde toplu sonuçlar Merih Demiral gol attı son sözü Ronaldo söyledi
Amerika Diyanet Merkezi'nin bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı
Amerika Diyanet Merkezi'nin bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı