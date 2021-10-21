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Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 10 Afgan kaçak yakalandı

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 10 Afgan kaçak yakalandı

 KIRIKKALE'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

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Kırıkkale- Ankara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, Van'dan Konya'ya giden yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde, Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

İran sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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