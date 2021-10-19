Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı cenazede Selçuk Bayraktar'dan duygusal konuşma
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan oğlu Selçuk Bayraktar, "Dosdoğru yaşadı, asla eğmedi, bükmedi, bildiği yoldan asla sapmadı. O sancağı asla bırakmadı" dedi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Baykar Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camisi'ne getirildi. Cami avlusunu dolduran yakınları ve sevenleri tabutu başında Bayraktar'a dua ederken, eşi Canan, çocukları Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar burada taziyeleri kabul etti.
Bayraktar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Garipçe'deki aile kabristanlığına defnedildi. Bayraktar'ın taziyesi, İstanbul'daki Baykar Milli S/İHA AR-GE ve Üretim Tesisleri'nde yapılıyor. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
"Dosdoğru yaşadı, asla eğmedi, bükmedi, bildiği yoldan asla sapmadı"
Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar da duygularını şu şekilde dile getirdi: "Babam bizler için canımızdan kıymetli. Bir tarafta babamızdı, bir tarafta arkadaşımızdı, ağabeyim, kardeşim, bizler için öyleydi, aynı zamanda rehberimizdi, ilham kaynağımızdı, kılavuzumuzdu, en yakın dava ve yol arkadaşımızdı bu yolda. İnsansız Hava Araçları yolculuğuna çıktığımızda, ülkemizin tam bağımsızlığı için, 'Yapılamaz.', 'Asla bizler yapamayız, ancak yabancılar yapabilir.' denildiği dönemde en ufağından başlayarak ve hatta 'Siz bu sistemin çarklarına uymadan asla yol alamazsınız.' denildiği dönemde inandığı doğruda, bildiği hak yolda dosdoğru, dimdik giderek herkesin inadına, tüm sistemin inadına bugün 20 senede Allah'ın izniyle ülkemizi bu alanda dünyada lider ülkelerden biri haline getirdi. Asla inandığı yoldan, doğrudan, dürüstlükten, namustan zerre ödün vermeden bunu gerçekleştirdi ve hepimize bu ruhu aşıladı babam."
Selçuk Bayraktar, babasının evlatlarına, ekibine, Milli Teknoloji Hamlesi'ne, Türkiye'nin tam bağımsız yarınları için gönül veren yüzbinlerce gence aşıladığı en büyük değerin bu olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:
"Dosdoğru yaşadı, asla eğmedi, bükmedi, bildiği yoldan asla sapmadı. Bunun yanında ilk günden itibaren sancağın konulduğu yere yani iş yerine, yani araziye dedi ki 'Benim yatacak yerim yok, ancak burada yatıp kalkarım.' Son nefesine kadar, hastaneye götürdüğümüz son 3 ay önceki döneme kadar, hatta hastaneden arada çıkıp yine iş yerine geldi, iş yerinde yatıp kalktı, annemle birlikte, bizlerle birlikte. Bizler de ben de evlenene kadar iş yerindeydim, o asla sancağı bırakmadı. Bugün de sabah hepimiz onu, ülkemizin akamete uğratılmış Milli Teknoloji Hamlesi'ndeki, havacılıktaki akamete uğratılmış serüveninin yeniden doğduğu yerden, yani onun evinden yani mücadele hattının merkezinden uğurladık. Biz inanıyoruz ki onun açtığı yolda nice eserler çıkacak. Bizler bu yolda hayatımızın sonuna kadar aynı şekilde, aynı değerlerle, dosdoğru devam edeceğiz."