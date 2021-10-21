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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargâhında! Afganistan sonrası kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargâhında! Afganistan sonrası kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargâhında NATO Daimi Temsilciliğini ve Türk Askerî Temsilciliğini ziyaret etti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargâhında Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Bakan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askerî Temsilciliğini ziyaret ederek personelle görüştü, devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne hâline gelen Türkiye'nin çok ciddi başarılar sağladığını dile getiren Bakan Akar, Türkiye'nin bugüne kadar NATO'da üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini belirtti.

Afganistan sonrası ilk toplantı

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Haziran’daki NATO Zirvesi'nden ve İttifak’ın bu yaz Afganistan'dan çekilmesinden sonra düzenlenen ilk NATO Savunma Bakanları Toplantısı olması bakımından önem taşıyor.

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