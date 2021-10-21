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FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı'na 7 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı'na 7 yıl 6 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından olduğu iddia edilen Hüseyin Karakullukcu, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz Karakullukcu ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Karakullukcu, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.

Kendisine bağlı örgüt mensuplarıyla iletişim kurmak için operasyonel hat kullandığına ilişkin dosyadaki tespiti de kabul etmeyen Karakullukcu, suçsuz olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Karakullukcu'ya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İddianame

İddianameye göre Karakullukcu, FETÖ'nün Ankara emniyet mahrem yapılanmasında öğretmen statüsünde örgütsel faaliyetlerde bulundu. Bu birimde "C vasfı"nda yer alan Karakullukcu, deşifre olmamak için operasyonel hat olarak bilinen başkasının adına kayıtlı telefon numaralarını kullandı.

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