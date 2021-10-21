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Adıyaman'da vakalar arttı! 81 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da vakalar arttı! 81 ev Kovid-19 karantinasına alındı

ADIYAMAN'da artan vakalar nedeniyle yeni kararlar alındı ve 81 evde karantina uygulaması başlatıldı.

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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 evde karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 81 ev karantina kapsamına dahil edildi.

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