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Düzce'de 6 gündür kayıptı! Acı haber geldi: Yaşlı kadın bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Düzce'de 6 gündür kayıptı! Acı haber geldi: Yaşlı kadın bakın nerede bulundu

DÜZCE'de 6 gündür kayıp olarak aranan 93 yaşındaki Emine Dinçer, evinden 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Düzce Merkeze bağlı İstilli Köyünde yaşayan 93 yaşındaki alzheimer hastası Emine Dinçer, 15 Ekim Cuma günü gece saatlerinde evinden çıktı. Yakınlarının bir daha haber alamadığı yaşlı kadın için oğlu İsmail Dinçer jandarma ekiplerine haber verdi. Köye jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve arama kurtarma köpeği sevk edildi.

İlk olarak Emine Dinçer'in evinin etrafında detaylı arama çalışması yapan ekipler, ardından köydeki güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kamera görüntülerinde Dinçer'in gece saatlerinde evinden ayrılarak, Düzce şehir merkezi istikametine yaya olarak gittiği görüldü. Bunun üzerine ekipler, yaşlı kadının gittiği yönde arama çalışması başlattı.


Dere yatağında ölü bulundu
Yaklaşık 6 gündür İstilli Köyü ve çevresinde yapılan arama çalışmalarının ardından 93 yaşındaki yaşlı kadın, evinden 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında aile bireyleri tarafından ölü bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Konu ile ilgili soruşturma sürüyor.

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