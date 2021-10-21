BIST 1.427
DOLAR 9,40
EURO 10,91
ALTIN 541,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Eskişehir'de bir banka şubesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eskişehir'de bir banka şubesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

 ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesindeki bir banka şubesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmete 4 gün ara verdiklerini duyurdu.

Abone ol

Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde faaliyet gösteren bir banka şubesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmete 4 gün ara verdiklerini açıkladı.

Banka şubesinin kapısına asılan bilgi notunda "Şubemiz 21 Ekim 2021-25 Ekim 2021 tarihleri arasında yurt genelinde yaşanan Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmet veremeyecek olup, işlemlerimiz Eskişehir Bağlar şubemizden devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz" ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cem Küçük açıkladı: Erdoğan net konuştu büyükelçiler deport edilecek
Cem Küçük açıkladı: Erdoğan net konuştu büyükelçiler deport edilecek
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliamda yeni detaylar! Görüntüleri yok etmek için benzin bidonu götürmüş
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliamda yeni detaylar! Görüntüleri yok etmek için benzin bidonu götürmüş
29 Ekim resmi tatil mi ne zaman başlıyor 2021 kaç gün tatil?
29 Ekim resmi tatil mi ne zaman başlıyor 2021 kaç gün tatil?
Merkez Bankası'ndan bomba faiz kararı! Faiz yüzde 18'den yüzde 16'ya indirildi
Merkez Bankası'ndan bomba faiz kararı! Faiz yüzde 18'den yüzde 16'ya indirildi
İstanbul'da 2 aylık evli kadının sır ölümü! Mesajı ortaya çıktı: Bana...
İstanbul'da 2 aylık evli kadının sır ölümü! Mesajı ortaya çıktı: Bana...
28 Ekim öğleden sonra tatil mi 2021 29 Ekim tatili kaç gün?
28 Ekim öğleden sonra tatil mi 2021 29 Ekim tatili kaç gün?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargâhında! Afganistan sonrası kritik görüşme
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargâhında! Afganistan sonrası kritik görüşme
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı İstifa etti
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı İstifa etti
CHP güçlendirilmiş parlamenter sistem için toplanıyor
CHP güçlendirilmiş parlamenter sistem için toplanıyor
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi! İşte ilk 10
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi! İşte ilk 10