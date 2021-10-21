Cem Küçük açıkladı: Erdoğan net konuştu büyükelçiler deport edilecek

Gazeteci Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçiler hakkındaki 'Dışişleri Bakanımıza söyledim, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz.' açıklamasını değerlendirdi. Erdoğan'ın net konuştuğunu söyleyen Küçük, "Büyükelçiler deport edilecek" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan 10 büyükelçiyle ilgili yaptığı "Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" açıklaması, gündemi sarstı.

Erdoğan'ın bu ifadesini kişisel Twitter hesabında değerlendiren Cem Küçük, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Osman Kavala için çağrı yapan 10 büyükelçi hakkında net konuştu: 'Dışişleri Bakanımıza söyledim, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz.' Büyükelçiler deport edilecek" dedi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika dönüşü uçakta gazetecilere Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçiyle ilgili şunları söyledi:

"Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, 'bunu nasıl bıraktırırız' gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Amerika'sı, Almanya'sı, hangisi böyle bir şeyi şu ana kadar yaptı? Yapmadılar ve yapmazlar. Konuştuğu zaman sana verecekleri cevap şudur, 'yargı bağımsızdır'. Sizde yargı bağımsız da bizdeki yargı bağımlı mı? Bizdeki yargı, bağımsızlığın en güzel örneklerini veriyor."

Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçi

4 yıldır tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri ortak açıklama yapmıştı.