Adana'da yürüyerek girdiği hastaneden yatalak çıktı! Korkunç iddialar

16 gün yoğun bakımda kötü muameleye maruz kaldığını söyleyen Yeşil, şunları anlattı:

"Bana şiddet uygulayan hemşire devamlı, 'Eğer çocuklarına bir şey anlatırsan, seni bu hastanede yok ederim' diyerek tehdit etti. Hemşireler, her eziyeti yapıyor. Cimdikleyip kollarıma vuruyorlardı. Taburcu olduktan sonra darp raporu alıp başka bir hastaneye gittim.