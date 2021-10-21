Mahfi Eğilmez ve İslam Memiş isyan etti! Yalçın Karatepe 'kafamıza doğrudan sıksaydınız' dedi

MERKEZ Bankası'nın 200 puanlık faiz indirimi sonrası ekonomistler adeta isyan ederken siyasetten de tepkiler geliyor. Günlerdir "Merkez faizi sabit tutacak" diyen İslam Memiş, "Yazık oldu, çok yazık" derken Mahfi Eğilmez, "Bir ülkede insanlar merkez bankasının alacağı karar üzerine iddia oynuyorsa o ülkede para politikası değil politika parası vardır" dedi.

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Merkez Bankası, piyasanın 50 puanlık indirim beklentisine rağmen 200 puanlık indirim yaparak piyasaları adeta allak bullak etti. Dolar, euro ve gram altın tarihinin en yüksek seviyesine çıkarken, uzmanlardan Merkez Bankası'nın kararına tepki yağdı.

Para politikası değil politika parası: Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, şaşkınlıktan ağzı açık kalan bir fotoğrafını "Aaaaa! Bak ne yaptılar?" notuyla paylaştıktan sonra, "Bir ülkede insanlar merkez bankasının alacağı karar üzerine iddia oynuyorsa o ülkede para politikası değil politika parası vardır" dedi.

Yazık oldu! Niyetinizi sorgularım: Günlerdir "Merkez Bankası faizi sabit tutacak" iddiasını dile getiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ilk tepki olarak "Yazık oldu, çok yazık" notunu paylaştıktan sonra "Bu süreci, dış etkenlere bağlayanların niyetini sorgularım. Bu süreci, iç siyasete bağlayanların niyetini sorgularım. Bu süreçte MB’nın bağımsız olduğunu söyleyenlerin niyetini sorgularım. Bu süreçte, her şey güzel olacak diyenlerin niyetini sorgularım. Geçici bir enflasyon yok" diye isyan etti.

Bari utanıp alay etmeseler: Ekonomi uzmanı Refet Gürkaynak 200 puan faiz indirimini görünce sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' yazarak şu twiti attı: "MB duyurusunu okurken "güçlü parasal sıkılaştırma," "arızi unsurlar," "elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam" delirtti ama "Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir" hakikaten tüy dikti. Bari utanıp alay etmeseler."

Ekonomik suç işlendi: Karar için "Tam bir saçmalık!" diyen ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise, "Bunlar ekonominin e’sinden anlamıyor. Ekonomik suç işlendi" dedi.

Bunun acı faturasını sonra ödeyeceğiz: Karar yazarı İbrahim Kahveci, Merkez'in faiz kararı için, "Merkez Bankası için, zinciri kopardı, dövizi saldı. Merkez Bankası şok üzerine şok yapıyor piyasaya. Ekonomiyi yıkıyor. Bunun acı faturasını sonra ödeyeceğiz" dedi.

Bu arabanın freni yok: Ekonomist Ozan Gündoğdu ise "Son derece virajlı bir yola girdi artık para politikası ve bu arabanın freni yok" ifadesini kullandı. Bahsettiği 'virajlı yolda' kaza yapmamanın mümkün olmadığını ifade eden Gündoğdu, 'kaza'dan kastının 1994'te veya 2001'de Türkiye'nin yaşadığına benzer bir "ödemeler dengesi krizi" veya bir "finansal kriz" olduğunu açıkladı.

Kafamıza sıksaydınız: İktisatçı Öğretim Üyesi Yalçın Karatepe ise "Kafamıza doğrudan sıksaydınız' diyerek kararı eleştirdi.

Talimatla faiz indirildi: CHP'nin ekonomi kurmayı Faik Öztrak ise, "Enflasyon artıyor. TL benzerleri içinde en çok değer kaybeden para birimi. Yine benzerler içinde en yüksek CDS bizde. Buna rağmen TCMB ardı ardına faiz indiriyor. Ortada güven veren bir program yok. Bu, talimatla faiz indirildiği izlenimini artırıyor. Döviz kurunu şaha kaldırıyor" ifadelerini kullandı.

Dibin de dibi varmış: Merkez Bankası eski Baş ekonomisti, İktisatçı akademisyen, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara ise şu twiti attı:

Sanılıyor ki ihracatçı büyüyecek: İktisatçı Mustafa Sönmez ise, "Faiz indiriminde 2 ayda 3 puan indirim, dolar fiyatını 9.50 dolayına kadar fırlattı. Sert bir enflasyon dalgası, bütçenin faiz ve kur zararı yükünün katlanması, ağır bir toplumsal maliyet demek bu. Kazanan, sanılıyor ki ihracatçı , ihracatçı büyüme. Onlar bile kayıpta. Akılsızlık" paylaşımı yaptı.

MB'yi tek doğru bilen o oldu: Sabah saatlerinde attığı "Bugün PPK günü, Tahminler muhtelif… 50-100-200 baz puanlık (Madem bu yola girildi, elinizi korkak alıştırmayın diyenlerden biri olarak 200 de kesmez diyorum) indirim, 50-150 baz puanlık artırım beklentisini paylaşanlar var. Beklentilerin bu denli farklılaştığı az PPK oldu!" paylaşımı yapan ekonomist Ali Ağaoğlu ise, tek haklı çıkan isim oldu.

Talimatla indirildi: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez'in kararı sonrası yaptığı paylaşımda, "Talimatla 200 puan indi. Tekrar ediyorum: Talimatla." ifadelerini kullandı.

Bu aziz millet bunu hak etmiyor: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Merkez Bankası'nı topa tuttu. Akşener, "Ciddiyetsiz bir iktidarın, atadığı liyakatsiz bir bürokrat aracılığıya verdiği, rasyonellikten uzak bir kararın sonucunda olan yine hane halkımıza, esnafımıza ve KOBİ'lerimize oldu. Bu aziz millet bunu hak etmiyor. Çok yazık..." ifadelerini kullandı.